«Ростелеком» заявил о рекордно мощной DDoS-атаке в ходе «Диктанта Победы»

Tекст: Алексей Дегтярев

Мощность атаки составила 1,5 млн запросов в секунду, подобного ранее не наблюдалось, предыдущий антирекорд был установлен во время президентских выборов, сказал Осеевский, передает ТАСС.

Дежурные смены центров кибербезопасности находятся «прямо на линии «боевого соприкосновения», атаки отражаются, к ним были готовы, заключил он.

В марте глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что сайт ЦИК и его цифровые ресурсы во время выборов президента подверглись 12 млн 200 тыс. DDoS-атак.