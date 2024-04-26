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«Ростелеком» заявил о рекордно мощной DDoS-атаке в ходе «Диктанта Победы»
В ходе «Диктанта Победы» началась самая сильная за все время наблюдений «Ростелекома» DDoS-атака, заявил президент компании Михаил Осеевский.
Мощность атаки составила 1,5 млн запросов в секунду, подобного ранее не наблюдалось, предыдущий антирекорд был установлен во время президентских выборов, сказал Осеевский, передает ТАСС.
Дежурные смены центров кибербезопасности находятся «прямо на линии «боевого соприкосновения», атаки отражаются, к ним были готовы, заключил он.
В марте глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что сайт ЦИК и его цифровые ресурсы во время выборов президента подверглись 12 млн 200 тыс. DDoS-атак.