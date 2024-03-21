Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.0 комментариев
Памфилова рассказала о постоянных запугиваниях извне на выборах
На протяжении трех месяцев избирательной кампании по выборам президента России были постоянные запугивания, шантаж и попытки дискредитировать избирательную систему извне, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
«Это было постоянное запугивание, шантаж, много попыток взорвать систему изнутри, дискредитировать. Это шло постоянно на протяжении трех месяцев по нарастающей», – сообщила Памфилова во время заседания ЦИК, передает РИА «Новости».
Глава комиссии отметила, что она сама, ее коллеги из ЦИК и регионов в разной степени подвергались подобному давлению. По ее мнению, вмешательством в российские выборы можно считать и введение санкций в отношении представителей избирательной системы.
«Я не знаю, кто против меня, например, еще не ввел санкции, наверное, только пингвины в Антарктиде. Все санкции, которые мыслимы. Естественно, на сайте «Миротворец» – ну все», – добавила Памфилова.
Она также рассказала, что сеть профессиональных жалобщиков была сформирована за рубежом, передает ТАСС.
Памфилова добавила, что политтехнолог Сергей Антонов, участвовавший в деятельности признанной нежелательной в РФ организации «Съезд народных депутатов», и глава этой организации, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иноагентом) «организовали сеть профессиональных жалобщиков».
«Цель какая была – завалить ЦИК огромным количеством обращений, в основном пустых, шаблонных. Чтобы у нас больше ни на что другое не осталось времени. Такой бюрократический терроризм, я бы сказала», – отметила Памфилова. При этом, по ее словам, члены ЦИК отработали схему противодействия таким жалобам и справились
Сайт ЦИК РФ и его цифровые ресурсы во время выборов президента РФ подверглись 12 млн 200 тыс. DDoS-атак, в том числе 14 из них продолжались 84 минуты.
«Именно [осуществлялись] 12 млн 200 тыс. потенциально опасных воздействий из сети Интернет на сайт ЦИК, на все его цифровые ресурсы (во время выборов президента – прим. ВЗГЛЯД), в том числе 14 целенаправленных DDoS-атак общей продолжительностью 84 минуты», – сказала Памфилова.
Ранее Памфилова объявила об утверждении итогов выборов президента, действующего главу государства Владимира Путина избрали президентом в пятый раз.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом