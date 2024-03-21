Памфилова рассказала о постоянных запугиваниях извне на выборах

«Это было постоянное запугивание, шантаж, много попыток взорвать систему изнутри, дискредитировать. Это шло постоянно на протяжении трех месяцев по нарастающей», – сообщила Памфилова во время заседания ЦИК, передает РИА «Новости».

Глава комиссии отметила, что она сама, ее коллеги из ЦИК и регионов в разной степени подвергались подобному давлению. По ее мнению, вмешательством в российские выборы можно считать и введение санкций в отношении представителей избирательной системы.

«Я не знаю, кто против меня, например, еще не ввел санкции, наверное, только пингвины в Антарктиде. Все санкции, которые мыслимы. Естественно, на сайте «Миротворец» – ну все», – добавила Памфилова.

Она также рассказала, что сеть профессиональных жалобщиков была сформирована за рубежом, передает ТАСС.

Памфилова добавила, что политтехнолог Сергей Антонов, участвовавший в деятельности признанной нежелательной в РФ организации «Съезд народных депутатов», и глава этой организации, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иноагентом) «организовали сеть профессиональных жалобщиков».

«Цель какая была – завалить ЦИК огромным количеством обращений, в основном пустых, шаблонных. Чтобы у нас больше ни на что другое не осталось времени. Такой бюрократический терроризм, я бы сказала», – отметила Памфилова. При этом, по ее словам, члены ЦИК отработали схему противодействия таким жалобам и справились

Сайт ЦИК РФ и его цифровые ресурсы во время выборов президента РФ подверглись 12 млн 200 тыс. DDoS-атак, в том числе 14 из них продолжались 84 минуты.

«Именно [осуществлялись] 12 млн 200 тыс. потенциально опасных воздействий из сети Интернет на сайт ЦИК, на все его цифровые ресурсы (во время выборов президента – прим. ВЗГЛЯД), в том числе 14 целенаправленных DDoS-атак общей продолжительностью 84 минуты», – сказала Памфилова.

Ранее Памфилова объявила об утверждении итогов выборов президента, действующего главу государства Владимира Путина избрали президентом в пятый раз.