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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто в Европе России друг, кто враг, а кто так

    Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад подкрепляет русофобию ложью

    Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Пошлины на зерно из России сделают хлеб роскошью для европейцев

    ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.

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    21 марта 2024, 14:39 • Новости дня

    Памфилова рассказала о постоянных запугиваниях извне на выборах

    На протяжении трех месяцев избирательной кампании по выборам президента России были постоянные запугивания, шантаж и попытки дискредитировать избирательную систему извне, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

    «Это было постоянное запугивание, шантаж, много попыток взорвать систему изнутри, дискредитировать. Это шло постоянно на протяжении трех месяцев по нарастающей», – сообщила Памфилова во время заседания ЦИК, передает РИА «Новости».

    Глава комиссии отметила, что она сама, ее коллеги из ЦИК и регионов в разной степени подвергались подобному давлению. По ее мнению, вмешательством в российские выборы можно считать и введение санкций в отношении представителей избирательной системы.

    «Я не знаю, кто против меня, например, еще не ввел санкции, наверное, только пингвины в Антарктиде. Все санкции, которые мыслимы. Естественно, на сайте «Миротворец» – ну все», – добавила Памфилова.

    Она также рассказала, что сеть профессиональных жалобщиков была сформирована за рубежом, передает ТАСС.

    Памфилова добавила, что политтехнолог Сергей Антонов, участвовавший в деятельности признанной нежелательной в РФ организации «Съезд народных депутатов», и глава этой организации, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иноагентом) «организовали сеть профессиональных жалобщиков».

    «Цель какая была – завалить ЦИК огромным количеством обращений, в основном пустых, шаблонных. Чтобы у нас больше ни на что другое не осталось времени. Такой бюрократический терроризм, я бы сказала», – отметила Памфилова. При этом, по ее словам, члены ЦИК отработали схему противодействия таким жалобам и справились

    Сайт ЦИК РФ и его цифровые ресурсы во время выборов президента РФ подверглись 12 млн 200 тыс. DDoS-атак, в том числе 14 из них продолжались 84 минуты.

    «Именно [осуществлялись] 12 млн 200 тыс. потенциально опасных воздействий из сети Интернет на сайт ЦИК, на все его цифровые ресурсы (во время выборов президента – прим. ВЗГЛЯД), в том числе 14 целенаправленных DDoS-атак общей продолжительностью 84 минуты», – сказала Памфилова.

    Ранее Памфилова объявила об утверждении итогов выборов президента, действующего главу государства Владимира Путина избрали президентом в пятый раз.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    20 марта 2024, 08:59 • Новости дня
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    @ Hannes P Albert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления Группы семи (G7), в котором осуждались прошедшие в России президентские выборы, сообщили СМИ.

    Газета La Repubblica уточняет, что документ был подготовлен председательствующей в G7 Италией. Такое решение американской стороны, по оценке издания, продиктовано желанием не давать повода Москве вмешиваться в грядущие в ноябре американские выборы, передает ТАСС.

    Уточняется, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан дал резолюции положительное заключение, однако, по мнению Госдепа, формулировки документа являются неуместными.

    Накануне представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал высказывания западных чиновников о прошедших в России выборах «неуважением к принципам демократии».

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    18 марта 2024, 15:44 • Новости дня
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    Захарова сравнила глав стран НАТО с тараканами
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поведение руководителей стран Североатлантического альянса схоже с поведением «тараканов, застигнутых врасплох включенным светом», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Пока главы стран мирового большинства поздравляют Владимира Путина с победой на выборах, «агрессивные натовцы» действуют, словно «заметавшиеся тараканы, застигнутых врасплох включенным светом», написала она в своем Telegram-канале.

    Лидеры стран НАТО называют выборы «несправедливыми», при этом принимают их к сведению, и обозначают, что готовы к общению, отметила дипломат.

    «С другой стороны, вот зачем я обидела тараканов? Их такими природа сотворила, в отличие от того состояния, в какое погрузили себя многие западные политики», – заключила она.

    Напомним, самовыдвиженец Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.

    Его поздравили премьер Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас , председатель КНР Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы.

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    20 марта 2024, 20:08 • Новости дня
    Назван процент проголосовавших за Путина в ходе выборов за рубежом

    Путин набрал 72,3% голосов в ходе выборов президента России за рубежом

    Назван процент проголосовавших за Путина в ходе выборов за рубежом
    @ Диана Спиридовска/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действующий президент России Владимир Путин получил 72,3% голосов в ходе выборов главы государства за рубежом, следует из данных государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы».

    За Путина свой голос отдали 275 249 избирателей, за ним идет кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков с 63 388 голосов, на третьем месте – кандидат от КПРФ Николай Харитонов, за которого проголосовали 8445 человек, на четвертом – кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, набравший 7485 голосов, передает ТАСС.

    Недействительными признаны 26 147 бюллетеней.

    Ранее сообщалось, что в выборах президента России за рубежом приняли участие 383 553 человека.

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    20 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Шойгу объяснил попытки киевского режима зайти на российские территории

    Глава Минобороны Шойгу: Киев стремился зайти на российские территории в попытках сорвать выборы президента

    Шойгу объяснил попытки киевского режима зайти на российские территории
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Киев использовал террористические методы воздействия на российских граждан с целью срыва выборных мероприятий, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    В Telegram-канале ведомства указаны его словам о том, что Киев с целью срыва выборных мероприятий использовал теракты – велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились только мирные граждане.

    Шойгу также отметил, что для предотвращения терактов российские военные усилили охрану правительственных и социальных объектов, а также укрепили систему противовоздушной обороны.

    В частности, в ходе избирательных мероприятий сбиты 419 беспилотников и 67 реактивных снарядов.

    При этом министр сообщил, что в российских армии и флоте зафиксирована рекордная явка на выборах президента, составившая 99,8%. По его словам, всего проголосовало более 1,5 млн военнослужащих и лиц гражданского персонала вооруженных сил.

    Ранее Шойгу назвал потери ВСУ за неделю при боевых действиях на границе.

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    19 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Вучич передал поздравления Путину через российского посла

    Сербский президент Вучич передал поздравления Путину через российского посла

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко передал письмо с поздравлениями Владимиру Путину по случаю его победы на президентских выборах в России.

    Об этом сербский президент сообщил в социальной сети, где также были опубликованы фотографии их встречи. Она прошла в резиденции Вучича «Андричев венац» в Белграде, передает РИА «Новости».

    В своем сообщении Вучич отметил, что в письме, помимо поздравлений, он изложил президенту РФ сложности, которые испытывает сербский народ в Косово и Метохии, а также основные политические вызовы, стоящие перед Сербией. Он также выразил благодарность за поддержку России в вопросе сохранения территориальной целостности страны.

    Путина с победой на президентских выборах поздравляли председатель КНР Си Цзиньпин, руководители стран СНГ, глава КНДР Ким Чен Ын и другие лидеры.

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    21 марта 2024, 03:19 • Новости дня
    Китай заявил о стратегическом взаимодействии «спиной к спине» с Россией

    Посол Китая Чжан Ханьхуэй заявил о развитии стратегического взаимодействия «спиной к спине» с Россией

    Китай заявил о стратегическом взаимодействии «спиной к спине» с Россией
    @ Бережная Наталья/Роскосмос Медиа/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пекин и Москва намерены и впредь оказывать друг другу поддержку, действуя сообща, стратегическое взаимодействие «спиной к спине» становится все более тесным, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    По его словам, поздравление Си Цзиньпина в адрес Владимира Путина по случаю переизбрания на пост президента России подтверждает крепкую дружбу и политическое взаимодоверие. Страны твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих их ключевые интересы, а стратегическое взаимодействие продолжает развиваться, передает ТАСС.

    Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступают в новую эпоху и «переживают наилучший период за всю историю».

    Дипломат отметил, что товарооборот России и Китая успешно преодолел отметку в 240 млрд долларов, а знак «Сделано в Китае» набирает популярность у россиян. Российская сельскохозяйственная продукция, морепродукты и другие товары востребованы в Китае. Развивается сотрудничество в образовании, культуре, искусстве, туризме и здравоохранении.

    Напомним, Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост главы российского государства. Итоги выборов в России, по словам Си Цзиньпина, в полной мере свидетельствуют, что Путина поддерживает российский народ.

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    18 марта 2024, 15:16 • Новости дня
    Моди поздравил Путина с победой на выборах президента России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

    «Горячие поздравления его превосходительству господину Владимиру Путину в связи с его переизбранием на пост президента Российской Федерации», – говорится в публикации Моди на его странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Ранее президент Палестины Махмуд Аббас поздравил Путина с победой на выборах. Также его поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси.

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    21 марта 2024, 11:49 • Новости дня
    ЦИК назвал итоговый результат Путина на выборах президента России

    ЦИК: За Путина на выборах президента России проголосовали 87,28% избирателей

    ЦИК назвал итоговый результат Путина на выборах президента России
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Итоговый результат Владимира Путина на выборах главы государства составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Она назвала небывалым количество избирателей, проголосовавших за Путина на выборах президента России, передает ТАСС.

    «За Николая Михайловича Харитонова – 3 млн 768 тыс. 470 избирателей, 4,31%. За Владислава Андреевича Даванкова – 3 млн 362 тыс. 484 человека, 3,85%. И за Леонида Эдуардовича Слуцкого – 2 млн 797 тыс. 629 человек, 3,2%», – сообщила глава ЦИК.

    Как сообщила Памфилова, Путин одержал победу по итогам голосования на выборах президента России, которое прошло в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении.

    По итоговым данным ЦИК, на выборы президента России явились 77,49% россиян.

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    20 марта 2024, 13:16 • Новости дня
    Путин назвал победу на выборах прологом к будущим победам России
    Путин назвал победу на выборах прологом к будущим победам России
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин назвал свою победу на президентских выборах прологом к будущим победам страны. Такое мнение он высказал, завершая встречу со своими доверенными лицами в Кремле.

    «Победа на выборах – только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, глава государства заявил, что доверенные лица проявили самоотдачу, мужество и личный героизм в работе перед выборами в Донбассе и Новороссии, предстоит совместный путь «строительства новой России» во всех сферах от экономики до культуры.

    Явка на выборах президента в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. По данным ЦИК, Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% голосов избирателей.

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    18 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина с победой на выборах

    Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Владимиром Путиным развитие взаимовыгодного сотрудничества

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонные переговоры, в ходе которых принц поздравил Путина с победой на президентских выборах и выразил готовность развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество двух стран.

    «С обеих сторон выражена готовность и далее активно развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между Российской Федерацией и Саудовской Аравией», – сообщает пресс-служба президента России на официальном сайте Кремля.

    Отмечается, что в ходе разговора констатирована эффективность координации двух стран в формате «ОПЕК плюс».

    Также Путин просил передать наилучшие пожелания Королю Саудовской Аравии и поздравил народ Королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан.

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    19 марта 2024, 15:15 • Новости дня
    МИД Молдавии не захотел видеть российскую делегацию на сессии ФАО

    Посол Васнецов: МИД Молдавии не желает видеть российскую делегацию на сессии ФАО в Кишиневе

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Молдавии заявил о нежелании видеть российскую делегацию на запланированной в Кишиневе в мае сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщил изданию Sputnik Moldova посол России в Молдавии Олег Васнецов.

    По его словам, организатор сессии (им выступает МИД Молдавии) заявил о нежелании видеть российскую делегацию, а также предложил ее участие в онлайн-режиме, передает РИА «Новости».

    Также Васнецов отметил, что этот шаг в очередной раз продемонстрировал недружественный настрой Кишинева по отношению к Москве.

    Ранее стало известно, что власти Молдавии решили выслать сотрудника российского посольства из-за работы избирательных участков в Приднестровье. В Москве пообещали ответить на высылку дипломата.

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    19 марта 2024, 17:22 • Новости дня
    Эксперт сравнил практику международного наблюдения за выборами в России и на Западе

    Эксперт Наумов рассказал о недостатках работы наблюдательных миссий БДИПЧ ОБСЕ на выборах в странах ЕС и США

    В заявлении Евросоюза о выборах президента России предсказуемо присутствует сожаление в связи с отсутствием на выборах наблюдателей от ОБСЕ, но на выборах была максимальная прозрачность – как и предусмотрено Копенгагенским документом СБСЕ 1990 года, заявил газете ВЗГЛЯД профессор кафедры международных организаций и проблем глобального управления МГУ им. Ломоносова Александр Наумов. Он привел примеры того, сколько наблюдателей присутствовало на выборах в России, а сколько на выборах в Европе и США.

    «В заявлении Евросоюза о выборах президента России предсказуемо присутствует сожаление в связи с отсутствием на выборах наблюдателей от ОБСЕ, в частности Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, что якобы противоречит обязательствам России в организации и «лишает российских избирателей и институты независимой оценки процесса голосования». Еще бы, столько усилий приложено для монополизации института международного наблюдения, и все напрасно.  Однако отождествление международного наблюдения и мониторинга со стороны БДИПЧ ОБСЕ в корне неверно», – рассказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

    Он отметил, что организация международного наблюдения за выборами осуществляется в интересах населения, где проводятся выборы. Основа основ независимого международного наблюдения – беспристрастность, транспарентность, деполитизированность. По приглашению России следить за ходом президентских выборов прибыли 1115 наблюдателей и экспертов из 129 государств мира, включая международные организации. В рамках осуществления мониторинговых миссий посещено более половины субъектов Российской Федерации. «Максимальная прозрачность – как и предусмотрено тем самым Копенгагенским документом СБСЕ 1990 года, на который ссылаются европолитики», – сказал Наумов.

    «Беспочвенность и голословность заявлений о якобы отсутствии контроля за выборами в России легко подтверждается мировой практикой организации международного наблюдения за выборами. Для наглядности берем то самое пространство ОБСЕ, с которого звучит необоснованная критика в адрес России. Так, за выборами президента США в ноябре 2020 года следили две ограниченные миссии наблюдения общим составом в 130 экспертов из 52 стран – при количестве граждан США, имеющих право голоса, в 240 млн человек. Поскольку в ряде американских штатов наблюдение за выборами не предусмотрено, а порой и вовсе запрещено на законодательном уровне, упомянутые миссии наблюдения были «ограниченными». За промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре 2022 года наблюдали около двух сотен представителей из 48 стран», – отметил эксперт.

    Он также отметил, что за период с 2021 по 2023 год за выборами в Германии, Италии, Испании, Латвии, Литве, Франции, Эстонии наблюдали международные миссии в составе от двух до семи человек. Из общей картины немного выбилась Польша в 2023 году. Если в июне 2020 года за президентскими выборами в Польше наблюдала спецмиссия в составе 8 человек из 8 стран, то за парламентскими выборы в октябре 2023 года – рекордные для европейского пространства 154 эксперта из 44 стран. На досрочных парламентских выборах в Португалии, состоявшихся за неделю до российских выборов, не было ни единого наблюдателя. Как и в случае с США, в большинстве европейских стран законодательство не предусматривает обязательство организации международного наблюдения за выборами. Вполне достаточным основанием для вынесения вердикта об открытости и прозрачности процесса голосования становится «давность традиций демократических выборов».

    Наумов заключил, что впереди резонансные выборы в Европарламент 6-9 июня и выборы президента США в ноябре. В случае с Европарламентом, БДИПЧ уже решило ограничиться спецмиссией по оценке выборов. «С нетерпением ждем «независимых оценок процесса голосования» в Соединенных Штатах», – добавил он.

    Ранее международные эксперты и наблюдатели подвели предварительные итоги своей работы 15–17 марта на избирательных участках в России. Выступив в Экспертном центре НОМ и МРГ СПЧ, а затем в Общественной палате России, представители международных миссий обратили внимание, что западные массмедиа сообщают диаметрально противоположное тому, что они видели лично.

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    18 марта 2024, 15:33 • Новости дня
    Президент ОАЭ поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост главы российского государства.

    К поздравлению президента присоединились его заместитель шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, а также премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство WAM.

    Кроме того, Путина с победой на президентских выборов поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, лидеры стран СНГ (Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана), папа Римский Франциск, северокорейский лидер Ким Чен Ын, лидеры Венесуэлы, Никарагуа, Боливии и Кубы, президент Ирана Ибрахим Раиси, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Палестины Махмуд Аббас.

    По данным ЦИК, Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России.

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    19 марта 2024, 19:11 • Новости дня
    ВЦИОМ: 83% россиян назвали выборы президента честными

    Tекст: Кристина Цыцура

    Рекордное число россиян считают, что результаты прошедших выборов президента России достоверны, сообщает ВЦИОМ.

    Рекордное число россиян указали, что результаты выборов достоверны и соответствуют выбору избирателей - 65% (2004 г. – 53%, 2008 г. – 53%, 2012 г. – 44%, 2018 г. – 60%). Еще 18% (-10 п.п. к 2018 г.) выбрали вариант «какие-то подтасовки на местах, возможно, были, но они не повлияли на результаты голосования в целом по стране», говорится в сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения. То есть 83% россиян назвали выборы президента честными.

    Результаты выборов вызвали у россиян преимущественно положительные эмоции: надежда (42%), радость (34%), воодушевление (21%), удовлетворение (2%). На момент проведения опроса ознакомились с итогами голосования 85% респондентов, 14% не знали, сколько процентов набрали кандидаты.

    В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, он был проведен 18 марта 2024 года методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

    Ранее сообщалось, что Роскомнадзор удалил 1,7 тыс. материалов с фейками о выборах.

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    20 марта 2024, 12:45 • Новости дня
    Путин призвал доверенных лиц пройти путь «строительства новой России»
    Путин призвал доверенных лиц пройти путь «строительства новой России»
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Доверенные лица проявили самоотдачу, мужество и личный героизм в работе перед выборами в Донбассе и Новороссии, предстоит совместный путь «строительства новой России» во всех сферах от экономики до культуры, заявил глава государства Владимир Путин.

    «И я, и вы излагали нашу общую программу развития страны. Многие из вас работали в очень сложных условиях, и на наших приграничных территориях, где неонацисты обстреливают мирные города и гражданскую инфраструктуру, и в Донбассе, и в Новороссии – это требовало особого характера, мужества, я бы не побоялся этого слова, личного героизма. Большое вам спасибо за вашу работу», – цитирует ТАСС его слова в ходе встречи с доверенными лицами.

    По словам главы государства, доверенным лицам стоит вместе с российским правительством пройти путь «строительства новой России» в важных сферах – экономике, обороноспособности, искусстве, внутренней политике, строительстве государственных институтов.

    «По всем направлениям с тем, чтобы сделать нашу Родину еще более крепкой, еще более привлекательной и эффективной», – сказал Путин, подчеркнув, что для этого «все есть».

    Ранее Путин назвал основные параметры развития страны.

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    США сделали России оскорбительно несвоевременное предложение

    Вашингтон, перерезавший почти все линии контактов с Москвой, вдруг предложил ей начать стратегический диалог по контролю за вооружениями. Причем предложил публично – на полях ООН, где такому развитию событий многие рады. Это ловушка для России или шанс на восстановление хотя бы таких отношений с США, которые подстрахуют мир от начала ядерной войны? Подробности

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    «Одной из наших лучших вязальщиц 103 года»

    Когда видишь, насколько нужно то, что ты делаешь, это окрыляет. Хочется помогать еще больше, насколько это возможно, говорит представитель волонтерского движения «Шьем для наших» Анна Родичева. В интервью газете ВЗГЛЯД она рассказала, как устроена раскинутая по стране сеть добровольцев, помогающих участникам СВО швейной работой. Подробности

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    США с помощью Румынии меняют баланс сил у границ России

    Соединенные Штаты нашли «способ обойти ограничения на проход кораблей через Босфор и Дарданеллы». По крайней мере, именно так аналитики оценивают планы Пентагона построить очередную военную базу, на этот раз прямо в зоне ответственности российского Черноморского флота. Но это не единственная цель создания такого форпоста США в регионе. Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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