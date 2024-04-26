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Песков: Россия не угрожает никому в Европе
Россия никому не угрожает в Европы и рассчитывает на такое же отношение к себе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия – страна, которая никому не представляет угрозы из Европы и рассчитывает, что и в Европе никто не представляет угрозы для РФ», – передает его слова ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что Европе придется договариваться с Россией рано или поздно. Однако, указал Песков, «это будут договоренности о новых модальностях отношений».
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что НАТО угрожает военной безопасности России.