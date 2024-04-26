Песков: Россия не угрожает никому в Европе

Зависшие в Индии рупии компаний РФ предложили инвестировать в местные акции

Tекст: Валерия Городецкая

По данным ET, в настоящее время 10 российских организаций, в том числе Сбербанк, имеют статус иностранного портфельного инвестора (FPI) в Индии, передает Frank Media. Однако их инвестиции ограничены из-за сложностей с трансграничными платежами, вызванными санкциями США.

Предлагаемая схема позволит FPI переводить рупии со счетов SRVA на свои инвестиционные счета и вкладывать их в ценные бумаги, котирующиеся на индийских биржах, пишет издание. FPI будут платить за рупии эквивалентную сумму в рублях российским компаниям, экспортирующим товары в Индию, но не желающим принимать оплату в рупиях.

Реализация этой идеи потребует от RBI разрешить использование специальных рупийных счетов нерезидентов (SNRR) для FPI. В настоящее время SNRR могут быть открыты только для внесения иностранной валюты с последующей конвертацией в рупии.

«Разрешение FPI использовать средства со счетов востро поможет им инвестировать в облигации и акции в Индии, но у них могут возникнуть проблемы с выводом средств при погашении облигаций или продаже акций», – заявил представитель одного из банков-депозитариев. Поэтому, возможно, предполагается, что такие инвестиции будут носить долгосрочный характер, а санкции не будут длиться вечно, добавил он.