Песков отреагировал на отставку губернатора Белгородской области

Нельзя сказать, была ли ожидаемой отставка губернатора Белгородскогой области Евгения Савченко, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается ожиданно или неожиданно, то мы таких комментариев не даем. Поступило заявление об отставке, оно было удовлетворено», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, вряд ли можно говорить о дозированных отставках губернаторов в России.

«Во-первых, наверное, говорить о том, что будут какие-то дозированные отставки, их будет больше или меньше, вряд ли (возможно). Можно только прогнозировать, но об этом нельзя говорить с большой долей уверенности», – сказал он.

Песков добавил, «все зависит от развития ситуации, от решений, которые принимают сами руководители регионов».

Во вторник президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко, возглавлявшего регион с 1993 года.