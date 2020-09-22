Политолог объяснил слова Лаврова о важности деколонизации

«Речь идет об изменении характера современного мира, где сохраняются колониалистские предрассудки и пережитки — когда есть лидирующие страны, а есть фактические колонии», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Быстрицкий, комментируя призыв главы МИД России Сергея Лаврова в обращении к ООН довести до конца процесс деколонизации.

«Мы живем в мире, который переживает радикальные изменения. Под деколонизацией, о которой говорил глава российской дипломатии, стоит понимать то, что Запад – и в первую очередь Соединенные Штаты – утратил в глазах многих стран право не только на материальное и техническое, но и на духовное, интеллектуальное лидерство», – считает председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении на Неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН призвал: «Важно как можно скорее довести до конца процесс деколонизации, который осложняется стремлением бывших метрополий сохранить свое влияние в новых условиях».

По словам Лаврова, после падения Берлинской стены, символизировавшей геополитическое противостояние двух непримиримых систем, зародилась новая надежда – в том числе на сдерживание неоколониальных амбиций.

Но и в настоящий момент больше всего различных «патентов на управление миром» удерживают США и страны Западной Европы, отметил Быстрицкий. «Но пропорции меняются. Мы наблюдаем движение к миру, в котором больше равноправия, где разные народы одинаково представлены на международной арене», – считает эксперт клуба «Валдай».

«Нужно избавиться от колониальных предрассудков и пережитков – когда есть лидирующие страны, а есть фактические колонии и подмандатные территории. Речь идет об изменении характера современного мира и создании ситуации подлинного равенства всех стран и идеологий», – подытожил эксперт.

Также Лавров в своей речи подчеркнул, что мир устал от разъединения, отметил собеседник. Руководитель российской дипломатии отметил, что вооруженные конфликты, международная преступность и новые вызовы, включая пандемию коронавируса, требуют наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества.

Напомним, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что видеообращение Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18.00 по московскому времени.