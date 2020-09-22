Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН

Мир устал от разъединения, вооруженные конфликты, международная преступность и новые вызовы, включая пандемию коронавируса, требуют наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества, заявил глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

«Сегодня, к сожалению, в различных регионах мира продолжают бушевать вооруженные конфликты. К ним добавляются острые угрозы современности: международный терроризм, нарко- и киберпреступность, изменение климата. В нынешнем году этот перечень пополнился еще одним грозным вызовом – пандемией коронавируса, которая спровоцировала серьезные кризисные явления в социально-экономической и иных сферах», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

Министр заметил, что реагировать на глобальные проблемы из года в год становится все сложнее, особенно в условиях нарастающей разобщенности мирового сообщества. Такая ситуация во многом связана с нежеланием некоторых стран считаться с законными интересами других государств, подчеркнул Лавров.

Как указал глава МИД, в ход идет насаждение концепций и стандартов наподобие «миропорядка, основанного на правилах». Это сопровождается попытками вмешательства во внутренние дела государств, применением односторонних санкций в нарушение прерогатив Совета безопасности ООН, проявлениями нетерпимости и ненависти.

Напомним, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18.00 мск.