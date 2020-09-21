Кремль отправил в ООН видеообращение Путина

Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18.00 мск, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В пятницу было записано выступление президента Путина на Генеральной Ассамблее ООН. Вы знаете, что в этом году будет подавляющее большинство глав государств обращаться именно таким образом – посредством видеозаписи. Это видеообращение уже отправлено в Нью-Йорк. И завтра, во вторник, где-то начиная с 18.00 по Москве, можно ожидать публикации этого выступления», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, в начале сентября Песков рассказал, что Путин не поедет в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, как и другие главы государств, но запишет видео выступления.

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