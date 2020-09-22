Украина решила заблокировать мобильное приложение «ВКонтакте»

Украинские специалисты по кибербезопасности планируют заблокировать мобильное приложение российской соцсети «ВКонтакте» на территории страны, сообщил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Отмечается, что Украине в блокировке приложения будут помогать зарубежные коллеги, передает ТАСС.

Ранее замсекретаря СНБО Сергей Демедюк заявил, что возобновление работы российской сети «ВКонтакте» на Украине в канун местных выборов «угрожает безопасности» страны.

В мае 2017 года на Украине запретили доступ к ряду российских интернет-ресурсов. Это не помешало соцсети «ВКонтакте» войти в топ-10 популярных сайтов на Украине.

Половина украинцев назвали ошибкой запрет российских соцсетей. Позднее в пресс-службе соцсети сообщили, что если пользоваться мобильным приложением, то «ВКонтакте» доступна на Украине без VPN.