На Украине испугались возобновления работы «ВКонтакте» перед выборами

Возобновление работы российской сети «ВКонтакте» на Украине в канун местных выборов «угрожает безопасности» страны, заявил замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк.

«Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено. Такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий. Сейчас это проведение на Украине местных выборов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В СНБО считают, что запрещенная на Украине соцсеть восстанавливает доступ для украинских пользователей в целях распространения дезинформации и манипуляции общественным мнением.

«Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокировке работы мобильного приложения «ВКонтакте» на территории Украины», – добавили в пресс-службе.

В мае 2017 года на Украине запретили доступ к ряду российских интернет-ресурсов. Это не помешало соцсети «ВКонтакте» войти в топ-10 популярных сайтов на Украине.

Половина украинцев назвали ошибкой запрет российских соцсетей.

Позднее в пресс-службе соцсети сообщили, что если пользоваться мобильным приложением, то «ВКонтакте» доступна на Украине без VPN.