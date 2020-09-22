Ресурсодобывающие компании обязали возмещать причиненные малым народам убытки

Российские ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки, причиненные коренным малочисленным народам, сообщили в пресс-службе правительства.

В сообщении на сайте правительства указывается, что «ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки, причиненные коренным малочисленным народам России, на основании особого соглашения». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Соглашение заключается между организацией и региональным советом представителей малочисленных народов по инициативе одной из сторон. При его подготовке разрешается привлекать специалистов для проведения исследовательских работ.

По согласованию сторон в документ могут включить положения о возмещении вреда, причинкнного имуществу граждан, реального ущерба и упущенной выгоды.

Проект соглашения подлежит общественному обсуждению, по итогам которого составляется свод замечаний и предложений и направляется сторонам на рассмотрение.

Ранее убытки коренным народам возмещались в индивидуальном порядке, порядок оформления соглашений не был отрегулирован.

Большинство коренных малочисленных народов живет на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке – в регионах, где активно осваиваются природные ресурсы. Такая деятельность сопровождается отчуждением территорий и негативно сказывается на привычном укладе жизни местного населения.

Указывается, что постановление позволит обеспечить право коренных народов на возмещение причиненных убытков.