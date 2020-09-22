В МИД России заявили о прогрессе в переговорах с США по СНВ-3

Определенный прогресс наметился в переговорах с США о переоборудовании пусковых установок американских баллистических ракет подводных лодок Trident II, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Что касается проблематики переоборудования пусковых установок баллистических ракет подводных лодок Trident II, то я подтверждаю, что определенное движение вперед имеется. Но детали я, учитывая всю совокупность факторов, предпочел бы сейчас не обсуждать», – сказал Рябков в интервью изданию «Коммерсант».

По словам дипломата, «эта тема находится еще в разгаре обсуждения, не все до конца понятно». «Да, есть определенный прогресс, но, к сожалению, пока не ясно, когда может состояться заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ. Пандемия накладывает свои ограничения на наши планы. Мы работаем над поиском даты», – подчеркнул замглавы МИД России.

Он также обратил внимание, что еще остаются вопросы по части переоборудования американских тяжелых бомбардировщиков. «Мы о них говорили и продолжаем говорить, когда привлекаем внимание к неправомерности искусственного вывода из засчета Вашингтоном значительной части своих стратегических носителей», – пояснил Рябков.

«Получится ли все это отрегулировать в остающееся время, непонятно, но мы прилагаем к этому значительные усилия», – заключил замглавы МИД.

В начале сентября Россия обвинила США в дестабилизации системы ядерного сдерживания в связи с решением Вашингтона поставить на вооружение ядерные заряды малой мощности.

В конце января стало известно, что Соединенные Штаты начали размещать ядерное оружие малой мощности на стратегических подводных лодках. В связи с этим МИД России выразил серьезную обеспокоенность, констатировав, что США реально снизили порог применения ядерного оружия, допустив ведение ограниченной ядерной войны.

Доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал газете ВЗГЛЯД размещение новых ядерных зарядов на стратегических подводных лодках США.

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