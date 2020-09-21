Академик указал ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения на прививку от коронавируса затронут людей с первичными иммунодефицитами, заявил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

«При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», – рассказал RT Караулов.

Караулов подчеркнул, что в этом вопросе определяющими станут указания Минздрава по итогам заключительной, третьей фазы исследования вакцины «Спутник V».

Также Караулов посоветовал желающим привиться уже сейчас сделать прививку от гриппа, а через четыре недели – от коронавируса. Он объяснил, что вакцинация «Спутником V» предполагает две инъекции с разницей в 21 день.

Кроме того, академик отметил, что в научном сообществе ведется дискуссия насчет сроков действия вакцины от COVID-19. При этом именно российская вакцина «Спутник V» позволит определить обоснованные критерии грядущей вакцинации и группы риска.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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