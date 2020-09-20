Трамп заявил о зависти России к оружию США

Россия, Китай и КНДР завидуют оружию США, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп сказал, что за три с половиной года его президентства США «восстановили потрясающую мощь» своих вооруженных сил, передает ТАСС.

Президент отверг обвинения со стороны СМИ, утверждающих, что он якобы «раскрывает секретную информацию».

Трамп сказал, что США «создают и создали оружие, подобного которому этот мир никогда не видел». По словам Трампа, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, «Россия, Китай, КНДР» – «все завидуют» США.

«Они даже поверить не могут, если они знают. Вероятно, они не знают», – сказал Трамп, добавив, что «при Обаме они были в курсе сразу».

Он выразил надежду что подобное оружие никогда не придется использовать.

Напомним, Трамп утверждает, что Россия разработала гиперзвуковое оружие после того, как якобы украла информацию у США. Путин заявил, что впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, способным защитить страну от любых внешних посягательств.

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