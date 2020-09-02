Европейские туристы рассказали, почему не едут в Россию

Европейские туристы назвали ряд причин, по которым они не едут в Россию, среди них низкая осведомленность о достопримечательностях и дороговизна путешествия, сообщил аналитический центр НАФИ.

В опросе центра приняло участие более 2 тыс. 106 жителей Европы из 27 стран, передает «Интерфакс».

«За последние полгода 67% европейцев не встречали в СМИ информацию о туристских достопримечательностях России. Низкая осведомленность приводит к падению интереса к нашей стране: о недостаточной заинтересованности в РФ как направлении для поездок говорят почти все европейцы», – сказали в компании.

Поездка в Россию обходится дорого, за этот вариант проголосовали 20% жителей стран ЕС. Так, доля транспортных расходов у иностранных путешественников в России составляет 40% от бюджета поездки. При этом, например, в Германии туристы расходуют на транспорт 29% бюджета поездки, в США – 16%.

Россия находится слишком далеко, так считаю 15% респондентов. «При этом самый долгий авиаперелет из европейских столиц в Москву – чуть больше 5,5 часов. И в среднем 2-3 часа необходимо тем людям, которые вылетают из европейских столиц с наибольшим уровнем туристической активности. Это, наоборот, дает возможность позиционировать Россию как страну с транспортной близостью к Европе», – отметили в НАФИ.

Другие негативные факторы, удерживающие европейцев от путешествий в Россию, – политическая ситуация (9%) и незнание русского языка (5%).

Жителям Европы, которые уже побывали в России, больше всего не понравилась неразвитая туристская инфраструктура и сфера услуг (37%). Их также смутило неприветливое отношение местного населения (15%), низкий уровень безопасности (14%), значительный языковой барьер (10%) и сложная система получения виз (9%).

Ранее стало известно, что более половины россиян не устраивает высокая стоимость отдыха на курортах России, 16% недовольны сервисом и только 9% все устраивает.

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