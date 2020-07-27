Как полюбить путешествовать по России

Взгляд
28 июля, вторник  |  Последнее обновление — 00:37  |  vz.ru
Разделы

Как долго нефть будет кормить Россию

Нефтегазовые доходы федерального бюджета из-за падения мировых цен сократились почти на 60%Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
В правительстве России все чаще звучат пессимистичные оценки как по поводу цен на нефть в будущем, так и о перспективах объемов российской добычи черного золота. Эти параметры имеют непосредственное отношение к благосостоянию буквально каждого жителя нашей страны. Сколько нефти добывает сейчас Россия и сколько денег это приносит и будет приносить в будущем? Подробности...
Перейти а раздел…

Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 годаФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
Перейти а раздел…

Как «конфузия» под Ригой научила русских побеждать шведов

Результаты петровских баталий сказываются на российской истории до сих порФото: Public domain
В начале XVIII века гремела великая Северная война между Россией и Швецией, оказавшаяся судьбоносной для Прибалтики. 315 лет назад под Мур-Мызой, в 80 км от Риги, произошел печально-анекдотический случай, превративший уже почти полную победу русских войск в поражение. Это происшествие стало хорошим уроком для российских военачальников – и вскоре они показали, что являются толковыми учениками, умеющими схватывать на лету.  Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем россиянам нужна Танзания

Танзания интересна для российских туристов и для российского бизнеса по нескольким причинам Фото: H. Schmidbauer/Blickwinkel/Global Look Press
Количество поисковых запросов на авиабилеты из России в Танзанию увеличилось в 70 раз. Причины этого очевидны: 1 августа правительство РФ откроет авиасообщение всего с тремя странами, в том числе с Танзанией. Ее включение в этот список объясняют разного рода «теориями заговоров», меж тем Танзания действительно важна для России − и с точки зрения туризма, и с точки зрения бизнеса.  Подробности...
Перейти а раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти а раздел…

Как полюбить путешествовать по России

Игорь Караулов, поэт, публицист
Российский внутренний туризм и туризм международный – это два разных мира, и проблемы у них разные. Возьмём для примера Старицу Тверской области. Это город с богатейшей историей, которому не нужны туристы. И не потому, что жители негостеприимны. Подробности...

Подвиг, как и любовь, анализу не поддается

Дарья Верясова, писатель, историк
27 июля – 95 лет со дня рождения младшего брата легендарной Зои – Александра Космодемьянского. Пожалуй, в моральном плане ему на войне пришлось труднее многих других. Подвиг старшей сестры заслонил от чужих глаз его личное геройство. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

Космос нас уже не ждет

Герман Садулаев, писатель, публицист
Если наша планета станет непригодной для жизни, из-за удара астероида или после ядерной войны, то и человечество исчезнет. Никуда сбежать мы не сможем. Некуда бежать. Космос – всего лишь красивая картинка, декорация в окне нашего единственного дома. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев
    Перейти а раздел…

    Китай повысил ставки в борьбе с США

    Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

    Зеленский разрушил украинский миф

      Перейти а раздел…

      В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

      В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
      Подробности...

      Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

      Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
      Подробности...

      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
          • В Великобританию

          • В Танзанию

          • В Турцию

          • Пока останусь в России

          Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
          • Да, все требования

          • Это зависит от требований

          • Категорически нет

          Сделаете ли вы себе прививку, когда появится вакцина от коронавируса?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
              НОВОСТЬ ЧАСА:Су-27 подняли на перехват самолета-разведчика США над Черным морем

              Главная тема


              Долгосрочная стратегия России начала приносить миллиарды долларов

              предвыборное заявление


              Политолог объяснил отказ Тихановской от интеграции с Россией

              «жесткие решения»


              Богословская рассказала о последствиях исключения ВФЛА из World Athletics

              доходы населения


              Названа причина 20-го места России в Европе по доступности бензина

              Видео

              результаты опроса ВЦИОМ


              Эксперт объяснил положительное отношение россиян к Лукашенко

              черное золото


              Как долго нефть будет кормить Россию

              до победного конца


              Россия потеряла статус главного противника США

              секретный документ


              Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

              Достояние публики


              Игорь Мальцев: Наследники уничтожают память своими руками

              Разговоры неуместны


              Геворг Мирзаян: Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

              Презумпция виновности


              Алексей Алешковский: Жертвы домогательств не с теми судятся

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?


              Игорь Караулов

              Как полюбить путешествовать по России

              Игорь Караулов
              поэт, публицист
              		 27 июля 2020, 23:01

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Международный туризм стал отраслью экономики, наиболее пострадавшей от Covid-19. Газета The New York Times недавно опубликовала репортаж из Венеции – столицы и символа мирового туризма. Облик города, лишившегося большей части своих доходов, выглядит предсказуемо. Гондольеры, скучающие без клиентов. Пустынные набережные, по которым фланируют местные жители, чтобы как-то потратить образовавшийся у них избыток свободного времени. Рестораны без посетителей. Их владельцы, которые наливают вино в долг своим соседям, безработным администраторам гостиниц.

              Но люди не унывают. В каком-то смысле они теперь счастливы. Они получили передышку и пытаются использовать её для того, чтобы сообща подумать о будущем. В этом будущем туристам отводится гораздо меньше места. «Пора вернуть этот город себе», – так считают многие венецианцы.

              Их планы на будущее выглядят как настоящая хипстерская маниловщина. На что жить будем? Да вот, будем изучать что-нибудь, недаром же у нас целых два университета. Экологические стартапы организуем, научные институты и передовые корпорации откроют у нас филиалы. Пригласим фрилансеров, пусть работают на удалёнке. Всё, что угодно, только бы не видеть эти нескончаемые разноплемённые толпы, которые приезжают, бегают, глазеют и уезжают.

              Международный туризм уже не будет прежним, потому что терпение местных жителей было на пределе уже накануне пандемии. И не только в Венеции. Барселона, Париж, Прага, Амстердам – всюду принимались или обсуждались меры, направленные на укрощение потока туристов. Это и новые налоги, и ограничения на въезд в центр города, и репрессии против Airbnb и аналогичных сервисов. Восстановление туризма в полном объеме – не вариант. Недаром журнал «Форбс» публикует статью под заголовком «Европейские города опасаются возвращения туристов».

              Людям не нужны деньги? Скорее, не нужна монокультура. Отпускники со всего мира делают цены в городе неподъемными для местных жителей, и им приходится уезжать. В то же время для обслуживания приезжих приходится завозить неприхотливых гастарбайтеров. В позапрошлом году, когда я последний раз был в Венеции, мы жили в гостинице с румынским персоналом, а в ресторанах нас периодически обслуживали официанты из Бангладеш.

              Фото: Кардашов Антон/Агентство «Москва»

              Против международного туризма работает ряд факторов, характерных для сегодняшнего идеологического фона. Во-первых, туризм не в ладах с новыми этическими веяниями. По сути, местные жители в туристических городах подвергаются объективации, служат живыми экспонатами в музее под открытым небом; среда их обитания нарушена, их жизнь перестаёт им принадлежать.

              Во-вторых, пандемия пандемией, а Грета Тунберг никуда не делась, и она бдит. Как учит нас Грета, воздушный транспорт – наш тяжкий грех перед природой. Дешевизна авиабилетов, наряду с удешевлением и технической простотой съёма жилья, стала одной из главных причин стремительного увеличения туристического потока в последние годы. Стоит повысить цены вдвое, и проблема избыточного туризма (overtourism) будет решена.

              В-третьих, никуда пока не делся и коронавирус. Признаки второй волны уже наметились в Испании, тревожно и в некоторых других странах Европы. Третья, четвертая волна тоже не исключены. Наконец, уйдёт этот вирус – придёт какой-нибудь другой. Стало быть, нечего гражданам шастать по миру, глазея на соборы и галереи и заодно обмениваясь заразой.

              Если бы не этот коронакризис, многие жители нашей страны поехали бы этим летом и в Венецию, и в Барселону, и на заграничные моря. Вместо этого они с начала лета сидят над картой родной страны и изучают сложившиеся реалии. Любители овощного отдыха у моря уже заполнили под завязку наши черноморские пляжи. А те, кто предпочитает познавательный туризм, освежили в памяти названия старинных русских городов и стали соображать, куда им проще и интереснее поехать. И ездят, и радуются, и наполняют своими фотографиями социальные сети. Тут и Верея, и Талдом, и Таруса, и Торжок, и Елец, и Касимов… всего не перечислишь.  

              Российский внутренний туризм и туризм международный – это два разных мира, и проблемы у них разные. Возьмём для примера Старицу Тверской области. Это город с богатейшей историей, которому не нужны туристы. И не потому, что жители негостеприимны. Зачем нужны туристы, если они не могут оставить в городе деньги? Есть замечательно вылизанный Свято-Успенский монастырь, а вокруг него – вечные девяностые с соответствующим уровнем сервиса.

              Ни есть, ни ночевать там не хочется, уж лучше всё это делать в соседней Твери. Церкви на высоком берегу Волги стоят полуразваленные, но зато красота природы – невероятная и совершенно бесплатная. Если вложить достаточно денег, сделать идеальные дороги со всех сторон, придумать интересные рестораны, организовать шопинг, то получится жемчужина не хуже какой-нибудь итальянской Сиены.

              Москва – неисчерпаемый источник туристических доходов для окружающих её областей. Нужно только суметь эти доходы взять, и тогда будет налажен мощный механизм перераспределения денег между процветающей столицей и зарастающим борщевиком Нечерноземьем. Речь идёт главным образом о туризме выходного дня, а выезжать из Москвы по выходным можно круглый год.

              Но одних вложений в дороги и сервис недостаточно. Необходимо вкладываться в знания. Не жалеть деньги на энтузиастов, которые раскапывают историю родного края и даже сочиняют о ней собственные легенды. Познание страны – это и цель внутреннего туризма, и стимул для его развития. Знать свою страну – это и есть весь патриотизм, никакого другого патриотизма не нужно. Мы ценим то, что мы знаем. Того, чего мы не знаем, мы ценить не можем.

              Мы ездили посмотреть на «священные камни Европы», полагая, что именно там проистекала настоящая жизнь, именно там билось сердце человеческой истории. Теперь нам нужно понять, что на каждом клочке нашей земли и двести, и триста, и пятьсот лет назад тоже что-то происходило и это «что-то» имеет не меньшее значение для человечества.

              Туристу ведь очень важно знать: это не просто дом, а дом, в котором жил такой-то. Это не просто поле, а поле, на котором была такая-то битва. Тогда он приедет в это место и оставит там свои деньги, если сможет. Верона, будучи, вообще-то, крупным промышленным центром, привлекает туристов фиктивным балкончиком вымышленной Джульетты. В нашем прошлом достаточно реальных лиц и реальных событий, чтобы населить ими нашу землю.

              Некоторые посмеиваются над культом князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской, который бурно расцвёл в Тверской области в последние годы – вплоть до удивительного памятника, изображающего, как японская девочка Садако Сасаки передаёт бумажного журавлика святому князю. Но, по здравому размышлению, тверские власти поступают правильно. У области теперь есть свои лица, и это не только князь с княгиней, это и патриарх Иов, и Нил Столобенский.

              И Бежецк становится не просто одним из райцентров, а городом Николая Гумилёва. Все эти люди очень важны для мировой истории, никак не меньше, чем итальянские или французские феодалы со звучными и тут же забываемыми фамилиями. А значит, и каждое связанное с ними место тоже очень важно. Стало быть, москвичу имеет смысл с утра погрузить в машину свою семью и в такое место отправиться.

              Меры поддержки внутреннего туризма, о которых недавно объявил Михаил Мишустин, имеют не только финансовое, но и моральное значение: людям впервые пообещали приплачивать за путешествия по родной стране. Но этих мер недостаточно, ведь компенсация предоставляется только при покупке организованных туров у туристических фирм. А как быть с теми туристами, которые не пользуются услугами этих не очень нужных посредников?

              Наверное, имело бы смысл выдавать гражданам ваучеры, которыми можно будет расплачиваться непосредственно в гостиницах или ресторанах. Раздавали же скидочные купоны на недавнем голосовании за поправки к Конституции. А ведь внутренний туризм – это тоже голосование за собственную страну. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Подвиг, как и любовь, анализу не поддается

              Дарья Верясова, писатель, историк
              27 июля – 95 лет со дня рождения младшего брата легендарной Зои – Александра Космодемьянского. Пожалуй, в моральном плане ему на войне пришлось труднее многих других. Подвиг старшей сестры заслонил от чужих глаз его личное геройство. Подробности...
              Обсуждение: 41 комментарий

              Космос нас уже не ждет

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              Если наша планета станет непригодной для жизни, из-за удара астероида или после ядерной войны, то и человечество исчезнет. Никуда сбежать мы не сможем. Некуда бежать. Космос – всего лишь красивая картинка, декорация в окне нашего единственного дома. Подробности...
              Обсуждение: 60 комментариев

              Каким должен быть лучший подарок ко Дню ВМФ

              Александр Тимохин, журналист
              У российского общества отсутствует понимание одной принципиальной вещи. Силы флота – это инструмент для ведения войны. Они предназначены не для ракетных ударов издалека, не для демонстрации флага, не для престижа – а для боя. Подробности...
              Обсуждение: 22 комментария

              Освободительного движения через теракты не бывает

              Дмитрий Суслов, Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ
              Тема Чечни отошла в повестке российско-западных политических баталий на второй план. Прежде всего потому, что в самом регионе наступила стабильность. Однако противостояние и соперничество великих держав, стремление ослабить Россию и вернуть ее обратно в 1990-е никуда не ушли. Подробности...
              Обсуждение: 15 комментариев

              Почему за лесными пожарами стоит математика

              Екатерина Герман, журналист
              Ради спасения леса даже в период жесткой пандемии, вывернувшей карманы у всех, в том числе и у правительства, находятся и силы, и средства на тушение. Все понимают риски лесных пожаров, все понимают важность своевременного финансирования. Подробности...

              Жертвы домогательств не с теми судятся

              Алексей Алешковский, сценарист
              В очередном ребрендинге этики и морали нуждаются те, кому действующие законы не дают в руки инструментов манипулирования реальностью. Сегодня это не только бывшие жертвы насилия или жертвы бывшего расизма, но и нынешние бенефициары политкорректности, которые сбрасывают с корабля современности прошлых. Подробности...
              Обсуждение: 12 комментариев

              США объявили о начале новой холодной войны

              Антон Любич, экономист
              Тот вариант глобального мира, в котором мы привыкли жить за 30 лет настолько, что начали было наивно полагать, что он и есть единственно возможный конец истории, вчера завершился. В городке Йорба-Линда тому миру была поставлена жирная точка. Подробности...
              Обсуждение: 13 комментариев

              Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Президент Зеленский выполнил условия террориста в Луцке. И поступил правильно – но не с точки зрения государственного интереса, а ради блага гражданина. Гражданина Зеленского. Как это скажется на Украине – его волнует мало. Подробности...
              Обсуждение: 18 комментариев

              Интересы России, Турции, США и ЕС столкнулись в Болгарии

              Дмитрий Борисенко, режиссер, документалист
              В Болгарии проходят крупнейшие с 2013 года протесты против действующего премьер-министра страны и его окружения. На первый взгляд, России это на руку. Но есть один нюанс. Подробности...
              Обсуждение: 13 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............