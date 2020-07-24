Крым принял первый миллион туристов в 2020 году

Крым принял первый миллион отдыхающих в этом году, объем туристического потока беспрецедентный, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня.

«На сегодня, 24 июля, Крым принял первый миллион отдыхающих. Объем туристического потока беспрецедентный... Более трети отдыхающих (32,1%) прибыли на полуостров самолетами, 4,8% – по железной дороге, 63,1% – автотранспортом по Крымскому мосту», – передает РИА «Новости» сообщение Аксенова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, уровень загрузки отелей на Южном берегу Крыма достигает 95%.

«Во многих 4-5-звездочных гостиницах продано 100% номеров на июль-август включительно. В среднем по Крыму номерной фонд заполнен на 70%. Уровень и глубина бронирования отелей и санаториев на сентябрь-октябрь продолжают расти», – подчеркнул Аксенов.

Глава республики отметил, что также увеличивается и количество средств размещения, готовых принимать туристов.

«На сегодняшний день 727 санаториев и отелей взяли на себя обязательства по работе в период курортного сезона», – подчеркнул Аксенов.

Напомним, 14 июля уровень загрузки крымских отелей достиг 100%.

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