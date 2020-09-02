На выплаты медикам и пособия на детей направили 56 млрд рублей

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжения о выделении дополнительных средств на выплаты медикам и соцработникам, а также на выплату ежемесячных пособий на детей, сообщает кабмин.

Как говорится в сообщении, дополнительные средства выделят на «выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом».

В частности, «на поддержку медицинских работников направят еще почти 22 млрд рублей». Свыше 321 млн направят на выплаты сотрудникам центров ФМБА, более 1,8 млрд – сотрудникам домов престарелых и интернатов для инвалидов, передает РИА «Новости».

Поддержка осуществляется в рамках распоряжения главы российского государства Владимира Путина. Деньги поступят из резервного фонда правительства.

34,3 млрд рублей будут дополнительно направлены в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет, передает ТАСС.

Дополнительное финансирование объясняется ростом количества детей, родители которых имеют право на выплаты – сейчас их более 3 млн человек. Поясняется, что «размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка», то есть около 5,5 тыс. рублей в месяц «в зависимости от региона».

Мишустин также подписал распоряжение о выделении регионам 2,3 млрд рублей дополнительно на жилье для детей-сирот. Указывается, что «субсидию получат 10 регионов с непростой ситуацией в экономике и социальной сфере»: Алтай и Алтайский край, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Курганская и Псковская области, а также Чувашская Республика.

Напомним, как сообщал министр труда и соцзащиты Антон Котяков, на поддержку российских семей с детьми за период распространения коронавируса было направлено порядка 640 млрд рублей.

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