Россия отказалась поддержать США в давлении на Китай по теме вооружений

Россия не может поддержать давление Вашингтона на Китай в вопросе взаимодействия по контролю над вооружениями, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Россия открыта к многостороннему разговору по возможным мерам обеспечения предсказуемости и сдержанности в ракетно-ядерной сфере при том понимании, что принуждение кого бы то ни было к участию в подобных дискуссиях – контрпродуктивный подход. Поэтому не можем поддержать нажимную линию американских коллег, пытающихся надавить на Китай, чтобы подключить его к взаимодействию по контролю над вооружениями», – сказал Антонов в интервью японскому порталу Nikkei Asian Review, текст которого был опубликован на странице дипмиссии в Facebook.

«Консультации и переговоры такого рода должны вестись на основе консенсуса и с учетом законных интересов всех сторон. КНР – ответственная ядерная держава, которая сама определит свои шаги в области контроля над вооружениями», – подчеркнул глава российской дипмиссии.

Он также сообщил, что Россия готова к дальнейшему взаимодействию с США по контролю над вооружениями, но исключительно на паритетной основе, с опорой на принцип взаимного учета интересов и озабоченностей.

«В этой связи выступаем за комплексный подход к договоренностям в указанной сфере, в которых должны быть учтены ключевые факторы, оказывающие влияние на стратегическую стабильность. Среди них – ПРО, ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, средства «глобального удара», гиперзвуковые средства доставки, перспективное космическое оружие и прочее», – сказал Антонов.

По его словам, «Вашингтон не рассматривает возможность безусловного продления ДСНВ».

«В обмен на свое согласие в ультимативной форме выдвигает набор требований, по которым ожидает от России уступок. По сути, США хотят переписать верификационный механизм договора», – пояснил российский дипломат.

В связи с этим он подчеркнул, что России СНВ-3 нужен «ровно в той же степени, что и Соединенным Штатам». «Определять «цену» за его продление – абсолютно неправильная политика. Подчеркну, что национальная безопасность России будет гарантирована и без договора. При этом начинать гонку вооружений мы не будем», – добавил Антонов.

Ранее сообщалось, что Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США скорее договориться о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на полные пять лет. Он напомнил, что в продлении СНВ-3 заинтересован весь мир, а не только два государства, «ведь последствия применения ядерного оружия были бы глобальными».

Напомним, действие договора истекает в феврале 2021 года, и он может быть продлен не более, чем на пять лет.

Ранее сенаторы США предупредили Трампа о последствиях непродления СНВ-3. 18 августа спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал условия, при соблюдении которых Вашингтон готов продлить СНВ-3.

До этого Биллингсли заявил о готовности США заключить с Россией двустороннее соглашение в сфере ядерного разоружения, выразив надежду, что затем на его основе будут достигнуты договоренности с Китаем.

В июне Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. Представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление СНВ-3.

В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом Россия отказалась спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

Напомним, СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.