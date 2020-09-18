Роскомнадзор уведомил Генпрокуратуру о действиях YouTube против фильма о Беслане

Роскомнадзор сообщил Генеральной прокуратуре России о противоправных действиях YouTube против фильма Александра Рогаткина по трагедии в Беслане.

«Роскомнадзор проинформировал Генеральную прокуратуру Российской Федерации о противоправности действий компании Google LLC (владеет YouTube) в проявлении акта цензуры на видеохостинге YouTube в отношении фильма: «Беслан: Фильм Александра Рогаткина», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ведомство расценивает действия Google LLC «как дискриминацию в отношении российских граждан» и в этой связи просит Генпрокуратуру обратить внимание на противоправность действий американской компании в проявлении акта цензуры в отношении фильма, «обеспечив защиту прав граждан России на свободный поиск и получение информации».

Ранее Роскомнадзор выявил ограничения распространения администраций YouTube отечественного фильма (транслировался на телеканале «Россия 1»), промаркировав, что «это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей».

В письме, направленном Роскомнадзором Google LLC, указывалось, что действия компании расценены как акт цензуры и содержалось требование соблюдения Конституции России при работе на территории России сервисов, принадлежащих компании. От официального ответа Google воздержался, лишь распространив информацию, что «упомянутая маркировка осуществляется по жалобам пользователей», сказали в ведомстве.

Отмечается также, что неоднократно выявляемым Роскомнадзором на YouTube роликам cо сценами насилия не присваивается маркировка, подобная той, которая появляется при попытке просмотра фильма про трагедию в Беслане.