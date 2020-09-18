У российского миллиардера во время суда случился сердечный приступ

В Тверском суде Москвы у 60-летнего российского миллиардера-золотодобытчика Александра Карася, который обвиняется в незаконном обороте драгметаллов, случился сердечный приступ.

Проблемы у страдающего атеросклерозом бизнесмена начались после того, как он попал в больницу с острой сердечной болью. Ему сделали две операции на сердце и отпустили на амбулаторное лечение, передает «Коммерсант».

На следующий день миллиардеру предъявили новое обвинение – в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), а в связи с этим будет ходатайствовать о заключении под стражу. Однако во время судебного заседания бизнесмен побледнел и стал терять сознание. Его госпитализировали в кардиореанимацию, где он находится в стабильно тяжелом состоянии.

Александр Карась является владельцем и основателем компании ООО «Янтарь» и крупнейшим золотоискателем в Якутии. По версии следствия, участники преступной группы, которую он возглавлял, незаконно добыли, привезли в Москву и продали 26 килограммов золота стоимостью около 100 млн рублей. Карась обвиняется в незаконном обороте драгметаллов (ст. 191 УК РФ).

Ранее врачи назвали ранний признак угрозы сердечного приступа.