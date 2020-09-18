Затонувший парусник нашли в Керченском проливе

Затонувший деревянный парусный корабль XIX века обнаружен в Керченском проливе, сообщил магистрант программы «Морская археология» Севастопольского государственного университета Сергей Родионов.

«В ближайшие дни мы проведем детальную фото- и видеофиксацию, а если позволят погода и прозрачность воды, то сделаем цифровую модель кораблекрушения методом фотограмметрии», – передает РИА «Новости» слова Родионова.

Останки корабля обнаружены в 200 метрах от берега при проведении сплошного водолазного обследования участка акватории к юго-западу от мыса Кротки Темрюкского района Краснодарского края в месте предполагаемой локализации древнегреческого города Корокондама.

В первое погружение были идентифицированы мачта и остатки борта.

«Судно снаружи имело латунную обшивку, в связи с чем было высказано предположение, что оно могло быть военным», – подчеркнули в пресс-службе.

Подводная археологическая экспедиция проходит у побережья Таманского полуострова в Керченском проливе с начала сентября.

Напомним, в 2018 году исследователи нашли обломки русского боевого корабля XVIII века у западного побережья Турции возле города Дидим.

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