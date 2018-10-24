У побережья Турции нашли останки старинного русского корабля

Исследователи нашли обломки русского боевого корабля XVIII века у западного побережья Турции возле города Дидим, сообщают местные СМИ.

Руководитель экспедиции Харун Оздаш отметил, что останки обнаружены на глубине 65 метров, сообщает газета «Сабах», передает ТАСС.

«Мы нашли около 30 предметов: пушки, ядра, другие боеприпасы и кухонную утварь», – пояснил ученый.

На пушке весом в 2,5 тонны и длиной почти в три метра находится «герб русского монарха и надписи на кириллице», рассказал Оздаш. Надписи на данный момент расшифровывают.

«Все эти предметы были рассеяны на территории площадью около 1200 квадратных метров», – добавил исследователь.

Деревянное судно с днищем, обитым медными листами, пока не удалось идентифицировать. Ученые полагают, что он участвовал в Чеменском сражении во время Русско-турецкой войны 1768-1774 годов.

Ранее сообщалось, что британские ученые обнаружили в Черном море неповрежденный древнегреческий корабль, который пролежал на дне более 2,4 тыс. лет.