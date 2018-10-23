Самый древний неповрежденный корабль нашли в Черном море

Британские ученые нашли неповрежденный древнегреческий корабль, пролежавший на дне Черного моря более 2,4 тыс. лет.

Торговое судно найдено с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата в 50 милях от побережья Болгарии, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.

Исследователи из организации The Black Sea Maritime Archaeology Project сообщили, что у 23-метрового корабля сохранились мачта, рули, скамьи для гребцов, и он очень похож на судно, изображенное на «известной экспертам древнегреческой вазе Siren Vase, хранящейся в Британском музее».

«Никто не мог предположить, насколько точным был рисунок на вазе. Ведь было неизвестно, рисовал ли вообще художник с оригинала», – уточнил профессор археологии в университете Саутгемптона Джон Адамс.

Он отметил, что на рисунке точно изображены детали корабля, включая форму руля.

Эксперты считают, что судно сохранилось благодаря тому, что на глубинах ниже 200 метров в Черном море практически нет кислорода. В других условиях это было бы невозможно.

По словам Адамса, до сих пор было найдено лишь небольшое количество фрагментов кораблей того периода.

В феврале в Крыму ученые нашли два якоря и другие артефакты, по предварительным данным, относящиеся к римскому периоду истории Крыма.