Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Банк России (ЦБ) по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

В ЦБ сообщили, что совет директоров «принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых», передает РИА «Новости».

Напомним, в июне Банк России на фоне низкой экономической активности и замедляющейся инфляции впервые с 2015 года уменьшил ставку сразу на 1 процентный пункт – до 4,5% годовых.

В июле регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, понизив ставку еще на 0,25 процентного пункта – до исторического минимума в 4,25%.