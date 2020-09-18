В Минске оценили резолюцию Европарламента по Белоруссии

Резолюция Европарламента по Белоруссии продемонстрировала наличие системного кризиса в европейских институтах и стала примером политического высокомерия, заявил председатель комиссии по международным делам Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных.

«Резолюция Европейского парламента является ярким примером категоричности, тенденциозности и политического высокомерия», – передает ТАСС слова главы парламентской комиссии.

Ранее сообщалось, что ЕП не признал президента Белоруссии Александра Лукашенко главой республики по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких санкций против Минска, а также против российских граждан, «поддерживавших Лукашенко».

ЕП также принял резолюцию в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, в которой предложил институтам ЕС принять «стратегию демократизации» России и требовать отмены поправок к российской Конституции.

В МИД Белоруссии отметили, что резолюция Европарламента носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса.