Минск заявил об агрессивном характере резолюции ЕП по Белоруссии

Резолюция Европарламента по Белоруссии носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса, сообщили в четверг в пресс-службе МИД республики.

«Примечательно, что документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже, если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что «кто в лес, кто по дрова», и призывает в никуда», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

При этом в министерстве отметили, что европарламентариям не помешали бы «минимальные знания международного права и уважение суверенитета других стран». «Эти качества гораздо лучше способствуют подлинному прогрессу в межгосударственных отношениях, нежели продемонстрированное желание ультимативно навязывать свое мнение, править миром или хотя бы всей Евразией», – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ЕП не признал президента Белоруссии Александра Лукашенко главой республики по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких санкций против Минска, а также против российских граждан, «поддерживавших Лукашенко».

ЕП также принял резолюцию в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, в которой предложил институтам ЕС принять «стратегию демократизации» России и требовать отмены поправок к российской Конституции.