Снаружи американского сегмента МКС произошла утечка аммиака

Утечка аммиака зафиксирована снаружи американского сегмента МКС, сообщили в ракетно-космической отрасли.

Источник РИА «Новости» в ракетно-космической отрасли сообщил, что «скорость утечки примерно 700 граммов в год». Утечка не несет угрозы экипажу.

Как сообщил источник, место утечки локализовано. Подобный инцидент «в другом месте снаружи МКС» уже происходил у американцев в 2017 году. Тогда «утечку обнаружили, локализовали и устранили во время выхода астронавтов в открытый космос», заявил он.

В Роскосмосе заверили, что «незначительная утечка аммиака на американском сегменте МКС не влияет на безопасность станции и экипажа, и никак не влияет на российский сегмент МКС».

Сейчас на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.

В 2019 году сообщалось, что в России создали систему очистки воздуха МКС от аммиака, которая может спасти американский экипаж в случае разгерметизации системы обеспечения теплового режима.

Перед этим снаружи американского сегмента МКС произошла утечка нескольких десятков килограммов жидкого метана.

Жидкий аммиак циркулирует снаружи станции, он используется для отвода в космос тепла от модулей американского сегмента.

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