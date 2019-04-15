Астронавтам США дали 15 минут на спасение

В России создали систему очистки воздуха МКС от аммиака, которая может спасти американский экипаж в случае разгерметизации системы обеспечения теплового режима, но для спасения у астронавтов США будет лишь 15 минут.

Проект разработан российскими специалистами Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» по контракту с НАСА, передает РИА Новости со ссылкой на журнал организации «Космическая техника и технологии».

Разработчики отмечают, что новая система сможет спасти жизнь американским астронавтам, если они успеют перейти на российскую сторону сегмента МКС за 10-15 минут.

Российский сегмент станции, по мнению специалистов, будет очищен чуть более чем за восемь часов.

Ранее, 12 апреля, снаружи американского сегмента МКС произошла утечка нескольких десятков килограммов жидкого метана.

На борту МКС сейчас находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн МакКлейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.

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