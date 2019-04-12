Снаружи американского сегмента МКС произошла утечка метана

Утечка нескольких десятков килограммов жидкого метана произошла снаружи американского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Недавно в оборудовании RRM-3 отказала электроника, что привело к прекращению работы криогенного охлаждающего устройства. В результате перестала поддерживаться в нужном диапазоне температура жидкого метана в емкости. И вчера (четверг, 11 апреля – прим. ВЗГЛЯД) произошла утечка нескольких десятков килограммов метана», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, угрозы экипажу МКС нет, оборудование RRM-3 находится снаружи станции. В целях предосторожности крышки на иллюминаторах модулей МКС были закрыты для защиты от загрязнений.

На борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн МакКлейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.

Созданное Американским космическим агентством оборудование RRM-3 было доставлено на МКС в декабре 2018 года на грузовом корабле Dragon.

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