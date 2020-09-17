Польша решила привлечь третьи страны к преследованию смоленских авиадиспетчеров

Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил о последствиях приезда российских авиадиспетчеров, работавших с упавшим польским «бортом номер один», в «уважающие международное право» страны.

«Будет выдан ордер на розыск. Прокуроры будут пользоваться всеми юридическими инструментами. Можно надеяться на то, что если такой гражданин России пересечет границу и попадет в страну, которая уважает основы международного права, то прокуратура (Польши – прим. ВЗГЛЯД) найдет возможность, чтобы предъявить обвинения такому подозреваемому», – сказал Зебро, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал расшифровку переговоров российских авиадиспетчеров с пилотами польского «борта номер один», из которой следует, что сотрудники смоленского аэропорта предупреждали экипаж самолета о неблагоприятных погодных условиях и предлагали пилотам уйти на запасной аэродром.

Напомним, в четверг Польша потребовала ареста диспетчеров по делу о крушении Ту-154.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала польскую сторону «прекратить травлю российских диспетчеров» и подчеркнула, что «все попытки Варшавы добиться их выдачи тщетны».

Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.