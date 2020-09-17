Опубликованы переговоры диспетчеров с пилотами самолета Качиньского

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал расшифровку переговоров российских авиадиспетчеров с пилотами польского «борта номер один», на котором в 2010 году разбилась делегация с польским президентом Лехом Качиньским.

В связи с неблагоприятными погодными условиями сотрудники смоленского аэропорта перед крушением польского самолета предлагали экипажу уйти на второй круг и отправиться на запасной аэродром, передает радиостанция «Говорит Москва».

Расшифровка содержит слова оперативного дежурного о том, что он передал пилотам, что «в Смоленске погоды нет».

Также диспетчеры интересовались, достаточно ли у самолета топлива для совершения маневра: «1-0-1 после контрольного захода у вас топлива хватит на запасной?»

Сообщается, что польский экипаж дал положительный ответ на этот вопрос, а также доложил о готовности уйти на второй круг при достижении высоты 100 метров.

Однако через несколько минут руководитель полетов не смог получить ответа экипажа.

Напомним, в четверг Польша потребовала ареста диспетчеров по делу о крушении Ту-154.

Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.