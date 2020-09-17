Москва потребовала от Польши прекратить травлю диспетчеров из-за катастрофы под Смоленском

Россия призывает Польшу прекратить травлю российских диспетчеров по делу авиакатастрофы с польским президентом Лехом Качиньским, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Я хотела бы напомнить что вот уже несколько лет в Польше настойчиво раскручивается конспирологическая версия трагического происшествия и ведется повторное расследование авиакатастрофы с целью обвинить в случившемся российскую сторону, хотя еще в 2011 году ее причины были однозначно определены в отчете Международного авиационного комитета с выводами которого согласилась и польская сторона», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

По ее мнению, Варшава игнорирует факты и доводит ситуацию до абсурда, вероятно, пытаясь «заработать политические очки» и обвинить в случившемся Россию.

«Мы призываем партнеров прекратить этот спектакль, прекратить травлю российских диспетчеров. Все попытки Варшавы добиться их выдачи тщетны. Согласно нашей Конституции, Россия не имеет права никому ни при каких обстоятельствах выдавать своих граждан», – заявила Захарова.

Напомним, следственная группа при госпрокуратуре Польши подала в суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения Ту-154М, на котором летел Качиньский.

Авиаэксперт Роман Гусаров заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Польша может потребовать ареста смоленских диспетчеров через Интерпол.

В Кремле к запросу польских следователей по аресту российских диспетчеров отнеслись негативно.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Польша спустя столько лет вспомнила об авиакатастрофе.