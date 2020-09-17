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17 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 15:44  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Россия проигнорирует атаку Польши на смоленских диспетчеров

Причину гибели «борта номер один» уже выяснили эксперты из МАК, России и самой Польши Sergei Karpukhin/Reuters
В Польше вспомнили про собственный вариант кампании «Во всем виновата Россия». Спустя десять лет после гибели президента Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском польские власти выдвинули новую серию обвинений и потребовали выдать диспетчеров аэропорта Смоленск-Северный, которых обвиняют в провоцировании трагедии. Что стоит за новыми обвинениями Варшавы в адрес России? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Латышские легионеры СС испугались возмездия России

Всего в разных странах мира могут проживать более 300 бывших латышских легионеров СС Оксана Джадан/РИА Новости
Служба госбезопасности Латвии составила рекомендации, как защитить памятники легионерам «Ваффен СС» и их самих. Пресса республики нагнетает: «Лица, находящиеся на зарплате Кремля, начали преследование легионеров у них дома». Придется признать: выжившие пособники нацистов не случайно испугались возмездия со стороны России.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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В русскую глубинку проникло общество потребления

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Помню наш шок, когда выяснилось, что в областных аптеках просто нет нужного лекарства (не суперпопулярного, но вполне распространенного), а когда его, наконец, удалось где-то найти, лекарство оказалось чуть ли не в полтора раза дороже, чем в Москве. Подробности...
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Новому большому брату не нужна твоя личность

Андрей Перла, Политолог
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Психические расстройства портят жизнь как насморк

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    Россия проигнорирует атаку Польши на смоленских диспетчеров

    Причину гибели «борта номер один» уже выяснили эксперты из МАК, России и самой Польши    17 сентября 2020, 14:50
    Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
    Текст: Иван Абакумов,
    Наталья Макарова

    В Польше вспомнили про собственный вариант кампании «Во всем виновата Россия». Спустя десять лет после гибели президента Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском польские власти выдвинули новую серию обвинений и потребовали выдать диспетчеров аэропорта Смоленск-Северный, которых обвиняют в провоцировании трагедии. Что стоит за новыми обвинениями Варшавы в адрес России?

    Следственная группа при государственной прокуратуре Польши подала в суд ходатайство об аресте трех российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения Ту-154 польского президента Леха Качиньского в апреле 2010 года. «Обвинения касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, что привело к смерти большого числа людей», – заявила накануне пресс-секретарь прокуратуры Ева Бялик.

    В четверг Бялик частично обнародовала имена российских граждан: «Речь идет о Павле П., Викторе Р. и Николае К.». Согласно польскому законодательству, полные фамилии тех, в отношении кого ведутся процессуальные действия, называть запрещается.

    Ранее прокуратура Польши переквалифицировала статью обвинения диспетчерам с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленное. Ходатайство в суд – это первый шаг к выдаче международного ордера на арест, в этом случае следователи могут предпринять меры с целью задержания диспетчеров, сообщило Польское агентство печати.

    В Кремле относятся негативно к решению Польши арестовать российских диспетчеров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также уточнил, что не знает, обращалась ли Варшава в Генпрокуратуру России с запросом об аресте смоленских авиадиспетчеров.

    Источник, знакомый с ситуацией, заявил агентству «Интерфакс», что такое требование Польши о выдаче российских диспетчеров нереализуемо, поскольку, согласно Конституции, Россия не выдает за рубеж своих граждан. По словам собеседника агентства, данный путь «тупиковый» и не имеет никакой перспективы. Он также добавил, что польская сторона сможет попросить о правовой помощи, если им необходимы какие-либо данные от диспетчеров.

    Самолет Ту-154М польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. 

    Российское следствие пришло к выводу, что с учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости и не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли, и привели к трагедии.

    Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования. Согласно этому документу, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами – недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Более того, польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.

    Однако нынешнее руководство Польши (напомним, с 2015 года у власти находится партия «Право и справедливость», которую возглавляет брат-близнец Леха Качиньского Ярослав) не согласилось и с отчетом МАК, и с выводами комиссии Миллера – и приняло решение о создании второй комиссии. Ее возглавил Антоний Мацеревич, министр обороны в 2015-2018 годах, политик с одиозной репутацией, известный как сторонник теорий заговоров. Уже в 2016 году Мацеревич назвал крушение самолета президента террористическим актом.

    В апреле нынешнего года Польша обращалась к России с требованием вернуть обломки рухнувшего десять лет назад лайнера. А в июле комиссия Мацеревича опубликовала промежуточный отчет, из которого следовало: причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв на борту. В отчете утверждалось, что наличие следов взрывчатки – тротила, пентрита и RDX (гексогена) – якобы подтвердили польская и британская лаборатории, где проводили исследования. Кроме того, польская сторона утверждает, что следы взрывчатки якобы обнаружили в пробах, взятых «с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 № 101 (самолет Качиньского) и Ту-154 № 102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году». В России заявляли, что утверждения о взрыве иррациональны, версию о взрывном устройстве еще в 2018 году опроверг Следственный комитет.

    «Польша продолжает свои политические игры. То они находят следы взрывчатки, а теперь вдруг виноват диспетчер. Ребята, вы определитесь: либо диспетчер, либо взрывчатка, – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. – Скорее всего, природное польское высокомерие не позволяет признать, что они сами угробили собственного президента».

    Результаты расследования давно известны, напомнил собеседник. Диспетчер аэропорта Смоленск-Северный предупреждал об опасности, экипажу было предложено не садиться в Смоленске, уйти в аэропорт Минска. Но польский «борт номер один» принял другое решение. Тогда диспетчер дал все условия посадки, в том числе погодные, и далее был абсолютно бессилен. «Не мог же он сам сесть за штурвал самолета», – отметил Гусаров.

    «Все необходимое российские диспетчеры сделали. Решение принимает командир экипажа, потому что только он до конца понимает, какая ситуация в воздухе и на борту. В случае с самолетом Ту-154М командир сам пилотировал, сам принимал решение. А дальше случилось то, что случилось», – пояснил авиаэксперт.

    «Польша очень хочет использовать катастрофу Ту-154М как инструмент давления на Россию. Думаю, тема этой трагедии еще долго будет звучать в польской внутриполитической повестке»,

    – прогнозирует Гусаров.

    С этой точкой зрения согласен и эксперт клуба «Валдай», профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. «Инициатива преследовать диспетчеров – это часть информационной кампании. Видимо, в Варшаве есть какая-то таблица, в соответствии с которой раз в месяц нужно что-то предпринимать против России. Но в данном случае это совершенно «глухой» сюжет», – сказал Ткаченко газете ВЗГЛЯД.

    «На территории России гражданам нашей страны, в данном случае диспетчерам смоленского аэропорта, ничего не грозит», – отметил Гусаров. Впрочем, добавил он, если Польша потребует ареста через Интерпол, тогда, в случае выезда за границу, диспетчеров могут попытаться задержать за рубежом. «И то только если Интерпол примет требования Польши. Со своей территории Россия точно никого никуда выдавать не будет. Точка в расследовании крушения Ту-154М поставлена», – подчеркнул авиаэксперт.

    «Привлекать сейчас диспетчеров просто глупо. Во всяком случае, Россия ничего исполнять здесь не будет, поэтому дальше сотрясения воздуха дело не пойдет, – в свою очередь прогнозирует Ткаченко. – Типичная антироссийская информационная кампания, попытка давления на Москву. Такое со стороны Запада мы наблюдали уже не раз. Результат у этой кампании будет нулевой. Думаю, Россия просто проигнорирует эти обвинения».

    «Новая фантазия Польши лежит в области «теории заговора». Плод возбужденного от скуки ума. Потом, наверное, еще что-нибудь изобретут, как в случае с убийством американского президента Джона Кеннеди. Там в течение 60 лет придумывают каждый год новую версию», – отметил эксперт.


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