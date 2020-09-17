Польша назвала имена авиадиспетчеров из Смоленска, которых требует арестовать

Официальный представитель генпрокуратуры Польши Эва Бялик сообщила имена авиадиспетчеров, ареста которых добивается Варшава по делу о крушении правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года.

Бялик сказала, что «речь идет о (...) Павле П., Викторе Р. и Николае К.». По польскому законодательству, полные фамилии тех, в отношении кого ведутся процессуальные действия, называть запрещается, передает РИА «Новости».

Напомним, следственная группа при госпрокуратуре Польши подала в суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения Ту-154М.

Авиаэксперт Роман Гусаров заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Польша может потребовать ареста смоленских диспетчеров через Интерпол.

Самолет польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни, все они погибли.

Российская сторона пришла к выводу, что с учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, однако этого сделано не было.

Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости и не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли, и привели к трагедии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об исторических обидах Польши на Россию.