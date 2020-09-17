На заборе посольства России в Киеве появился плакат с Тесаком

На заборе у здания российской дипмиссии в Киеве появился плакат памяти покончившего с собой националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак.

«В Киеве на заборе российского посольства появился плакат памяти Тесака. И я тут вспомнил, что у него был кореш Сергей «Малюта» Коротких, один из основателей НСО* (Национал-социалистическое общество* – запрещенная в РФ организация – прим. ВЗГЛЯД) в России. Малюта в 2014 году примкнул к батальону «Азов», получил украинский паспорт из рук [бывшего президента Украины Петра] Порошенко. Потом дослужился до главы управления полиции по охране спецобъектов. И за год умудрился нехило разбогатеть (чуть ли не до миллиона долларов по декларации, плюс две квартиры, плюс самолет Л-39). Не на Кубу Тесаку надо было лететь, а в Киев, пришел бы к успеху», – написал в своем Telegram-канале военный корреспондент ИД «Комсомольская правда» Александр Коц.

Марцинкевич был одним из лидеров движения «Реструкт», часть членов которого поддерживала госпереворот на Украине в 2013-2014 годах. В память о Тесаке в Харькове радикалы из «Фрайкора» провели акцию. Активисты утверждают, что Марцинкевич также поддерживал события на Майдане и выступал против «агрессии» России на Украине, пишет Strana.ua.

В разгар Майдана, как рассказал украинскому изданию «Факты» журналист Аркадий Бабченко, Тесак находился в Киеве. «Тесака я видел один раз. Знаете где? В Киеве. В кабаке на Крещатике. Во время Майдана», – заявил он.

Сергей Коротких, о котором говорится как о «кореше» Марцинкевича, возглавлял в МВД Украины отдел департамента охраны объектов стратегического назначения. С 5 мая 2014 года Коротких принимал участие в боевых действиях на Украине в составе батальона «Азов» в качестве инструктора. В декабре 2014 года он получил украинское гражданство.

Напомним, неонацист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, умер в челябинском СИЗО. СУ СК сообщил, что осужденный оставил предсмертную записку. По сообщениям СМИ, в своей предсмертной записке Марцинкевич обратился к администрации следственного изолятора.

Следственный комитет России по Челябинской области пока не нашел оснований считать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер.

В СКР сообщили, что у Марцинкевича «был очень серьезный» мотив для лишения себя жизни. Перед смертью Тесак, как сообщили в ведомстве, сознался в убийствах.

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