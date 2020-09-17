СК: Тесак перед смертью признался в совершении убийств

В рамках процессуальной проверки можно с уверенностью сказать, что найденный мертвым в СИЗО националист Максим Марцинкевич (Тесак) покончил с собой, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Петренко заявила, что в рамках процессуальной проверки можно с большой уверенностью говорить о том, что Марцинкевич оставил предсмертные записки и покончил с собой, передает «Комсомольская правда».

«Вы знаете, что ранее он был осужден на 10 лет. По его подсчетам он должен был освободиться условно-досрочно уже через пару лет. Такие он строил планы. Но обстоятельства изменились», – добавила она.

При этом Петренко подтвердила, что предсмертные записки Марцинкевича, появившиеся в Сети, «совершенно реальные», они «были обнаружены в камере рядом с телом, но как они попали в Сеть, следствию предстоит установить».

Представитель СК также рассказала, что «в 2007 году в связи с распространением видеозаписи, на которой было запечатлено двойное убийство лиц неславянской национальности, было возбуждено уголовное дело», однако «предварительное следствие приостановили в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности».

Однако «в рамках оперативно-розыскной деятельности, не связанной с обстоятельствами этого дела, в колонии Красноярского края один из осужденных, являющийся сторонником националистических взглядов, дал показания о причастности Марцинкевича к этому двойному убийству», сообщила она.

«В ходе проверки этой информации его причастность подтвердилась. При этом сам Марцинкевич способствовал установлению обстоятельств преступлений и был готов указать следствию место захоронения тел погибших. Именно поэтому было инициировано его этапирование в Москву – для того, чтобы проверить эту информацию, провести проверки показаний для обнаружения места захоронения погибших», – сообщила Петренко.

Она добавила, что националист признался – он «начал убивать приезжих в Москве с 19 лет».

«Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом. (...) Именно поэтому он решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен. В частности, он подробно описал обстоятельства другого двойного убийства, о котором правоохранительным органам не было известно, и описал место захоронения жертв. На основании этих сведений следователи обследовали местность и обнаружили останки жертв преступления», – сказала представитель СК.

«Мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный», – добавила Петренко.

В среду СМИ сообщали, что по факту гибели Марцинкевича возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что СК по Челябинской области пока не нашел оснований считать, что смерть осужденного носит криминальный характер.

Отец Марцинкевича попросил председателя СК Александра Бастрыкина взять расследование дела под личный контроль.