Армия Германии выбрала новый автомат

Новым поставщиком автоматов для ВС Германии впервые, возможно, станет фирма C.G. Haenel. Инженер этой фирмы Хуго Шмайссер, вывезенный в СССР после войны, изобрел этот вид стрелкового оружия.

Фирма C.G. Haenel из города Зуль в Тюрингии впервые выиграла тендер на поставку 120 тыс. автоматов и комплектующих на общую сумму 245 млн евро бундесверу, сообщило министерство обороны ФРГ.

Отмечается, что до этого с 1959 года для германских ВС оружие поставляла компания Heckler & Koch из Баден-Вюртемберга, передает Deutsche Welle.

СМИ отмечают, что автомат модели MK556 фирмы Haenel в ходе испытаний был «чуть лучше» и оказался дешевле, чем модернизированная версия автомата G36 компании Heckler & Koch, который находился на вооружении у армии с конца 1990-х годов. Оружие Heckler & Koch подвергалось критике. После того, как компания проиграла тендер, юристы корпорации изучат возможность оспорить это решение.

Победившая в конкурсе фирма C.G Haenel была основана в 1840 году. С 1920-года с ней начал сотрудничать инженер Хуго Шмайссер. Считается, созданный им автомат StG44 (Sturmgewehr 44), разработанный для вермахта, стал родоначальником этого класса оружия.

После окончания Второй мировой войны Тюрингия попала в советскую оккупационную зону, часть оборудования и продукция завода Haenel были вывезены в СССР. В Ижевск увезли и самого Шмайссера. О деятельности инженера в СССР до возвращения в ФРГ в 1952 году известно мало.