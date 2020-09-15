Эксперт: Отставка Сараджа запустит процесс мирного урегулирования в Ливии

Взгляд
15 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 21:32  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Отношения России и Японии избавятся от личного

Ёсихидэ Суга (справа) был самым верным соратником уходящего Абэ (слева) POOL/Keystone Press<br> Agency/Global Look Press
Во вторник в Японии впервые за восемь лет сменится премьер-министр. Накануне Ёсихидэ Суга был избран главой правящей партии, что автоматически приводит его на пост главы правительства. Ему будет очень непросто, поскольку он стал преемником великого политика, дело которого должен продолжить. Но в том, что касается выстраивания отношений с Россией, негативные перемены неизбежны. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Как примирить советских и антисоветских русских

Владимир Можегов, публицист
Едва ли есть на свете два более непримиримых типа сознания, чем советский русский и русский антисоветский. Иногда кажется, что слеплены они из двух разных биологических материалов и найти согласие между ними невозможно. Подробности...
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Культура, зацикленная на сексе – антисексуальна

Сергей Худиев, публицист, богослов
Обилие «секса» при отсутствии любви приводит к пресыщению и неспособности реагировать на обычные стимулы – и люди пускаются в причудливые извращения на грани прямого криминала. Это папа Римский назвал «божественным удовольствием»? Подробности...
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Ковидобесие все дальше от здравого смысла

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все исключительно гуманно. Никакого принуждения. Никакого «посадить на клей ПФК». Надо создать вокруг ношения маски атмосферу принятия и доброжелательности. Психологи учат тонко и органично вводить маску в повседневные поведенческие практики ребенка. Подробности...
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Шведов выгоняют из Швеции

Отношения России и Японии изменятся

России запретили объединяться с Белоруссией

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Эксперт: Отставка Сараджа запустит процесс мирного урегулирования в Ливии

       15 сентября 2020, 21:30
    Фото: REUTERS/Philippe Wojazer
    Текст: Иван Абакумов

    Уход в отставку главы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа открывает новые возможности для мирного урегулирования конфликта в стране, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Так он отреагировал на слухи о скором уходе Сараджа в отставку.

    «Возможный уход Сараджа связан с мирным процессом, который может быть запущен в самое ближайшее время на фоне переговоров между Государственным советом Ливии и Палатой представителей», – считает глава центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

    При этом эксперт подчеркивает, что ливийские источники говорят о намерении Сараджа «не уходить совсем» и продолжать участвовать в процессе мирного урегулирования. «Своим уходом Сарадж открывает дорогу для новых государственных структур в Ливии, на формирование которых согласились конфликтующие стороны. Это президентский совет и новое Правительство национального согласия, штаб-квартира которого должна разместиться в демилитаризованном городе Сирт», – пояснил Семенов.

    Собеседник добавил, что на маршала и верховного главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара «уже никто не делает ставку», потому что после неудачной операции по взятию контроля над Триполи «он превратился в политического банкрота».

    «Хафтар ослаблен, и возможностей помешать мирному процессу в Ливии у него не так много. Его попытка разжечь конфликт может обернуться полным крахом и еще большим продвижением сил Правительства национального согласия на восток», – прогнозирует политолог. Семенов также добавил, что теперь многие международные игроки готовы поддержать президента Палаты представителей Ливии Агилу Салеха.

    По его оценке, последние политические процессы в Ливии явно активизировались из-за вмешательства США. Свидетельством тому стало чуть ли не дословное повторение Сараджем заявлений советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена на тему мирных инициатив.

    «А вот роль России в Ливии уменьшилась. Со стороны России сейчас не видно активных действий, равно как и со стороны Турции», – отметил Семенов. – При этом Анкара будет пытаться поддерживать свое влияние на западе Ливии и сохранить там свои военные базы. Создание нового Правительства национального согласия не сможет помешать этому, поскольку Турция будет активно участвовать в происходящем».

    «Мирный процесс согласован и с Объединенными Арабскими Эмиратами, и с Египтом и, возможно, даже с Россией. Если процесс уже пошел, вряд ли кто-то посмеет открыто противостоять ему после такой гражданской войны, какая разразилась в Ливии. И уход с поста Сараджа как раз направлен на то, чтобы этот мирный процесс продолжался», – полагает эксперт.    

    Во вторник о скорой отставке Сараджа сообщило американское агентство Bloomberg. Политик якобы объявит об этом в конце недели. Добавим, что Сарадж занимает пост главы ПНС Ливии с марта 2016 года.

    Ранее стало известно, что временное правительство Ливии в Тобруке, поддерживаемое Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, подало в Палату представителей прошение об отставке.

    Напомним, в Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, контролирующими Триполи.

    ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА.

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