Глава ПНС Ливии Сарадж собрался объявить об отставке

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж намерен объявить о своей отставке, сообщают СМИ.

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированных чиновников сообщило, что Сарадж якобы обсуждал планы о своей отставке с ливийскими и международными партнерами, передает РИА «Новости».

Источники рассказали, что он якобы объявит о своем решении к концу недели. Отмечается, что Сарадж продолжит исполнять свои обязанности вплоть до переговоров в Женеве в следующем месяце.

Напомним, Фаиз Сарадж занимает пост главы ПНС Ливии с 31 марта 2016 года.

Ранее стало известно, что временное правительство Ливии в Тобруке, поддерживаемое Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, подало в Палату представителей прошение об отставке.

Напомним, в Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, контролирующими Триполи.

ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА.