Госдума приняла заявление к годовщине ООН с критикой США

Взгляд
15 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 15:05  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Отношения России и Японии избавятся от личного

Ёсихидэ Суга (справа) был самым верным соратником уходящего Абэ (слева) POOL/Keystone Press<br> Agency/Global Look Press
Во вторник в Японии впервые за восемь лет сменится премьер-министр. Накануне Ёсихидэ Суга был избран главой правящей партии, что автоматически приводит его на пост главы правительства. Ему будет очень непросто, поскольку он стал преемником великого политика, дело которого должен продолжить. Но в том, что касается выстраивания отношений с Россией, негативные перемены неизбежны. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Культура, зацикленная на сексе – антисексуальна

Сергей Худиев, публицист, богослов
Обилие «секса» при отсутствии любви приводит к пресыщению и неспособности реагировать на обычные стимулы – и люди пускаются в причудливые извращения на грани прямого криминала. Это папа Римский назвал «божественным удовольствием»? Подробности...
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Ковидобесие все дальше от здравого смысла

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все исключительно гуманно. Никакого принуждения. Никакого «посадить на клей ПФК». Надо создать вокруг ношения маски атмосферу принятия и доброжелательности. Психологи учат тонко и органично вводить маску в повседневные поведенческие практики ребенка. Подробности...
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«Русская интеллигенция» отозвалась на призыв поклонницы Дзержинского

Максим Соколов, публицист
Логики и памяти требовать от «интеллигенции» было бы странно. «Любовь к добру разбередила сердце им», и в этом состоянии сословие пребывает уже два века. Все забыли и ничему не научились. Подробности...
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Отношения России и Японии изменятся

России запретили объединяться с Белоруссией

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Белоруссия расколола Евросоюз

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Госдума приняла заявление к годовщине ООН с критикой США

    15 сентября 2020, 14:23

    Текст: Наталья Ануфриева

    Госдума приняла заявление палаты к 75-й годовщине создания ООН, где отмечается, что современная политика США в отношении организации идет вразрез с принципом сотрудничества.

    В документе указывается, что депутаты Госдумы считают: «Политика, проводимая Вашингтоном в отношении ООН на современном этапе, в очередной раз подтверждает деструктивный характер действий США на международной арене посредством оказания давления и использования нелегитимных односторонних санкций с экстерриториальным принципом действия против неугодных государств», передает РИА «Новости».

    «Все это идет вразрез с принципом сотрудничества, лежащим в основе деятельности ООН», – подчеркивается там.

    Согласно проекту заявления, депутаты Госдумы отмечают, что политика Вашингтона в отношении ООН идет вразрез с принципом сотрудничества, а решение США о выходе из ВОЗ и попытки возложить на организацию и КНР вину за распространение COVID-19 являются контрпродуктивными и беспочвенными.

    Российские парламентарии также призывают твердо выступать за поиск коллективных консенсусных решений в рамках ООН и отстаивать безальтернативность системы международного мира и безопасности.

    Подчеркивается, что обсуждение данной тематики особенно актуально в связи с 75-летием создания ООН и с учетом того, что «некоторые основополагающие принципы деятельности ООН подаются сегодня, как устаревшие, и подвергаются искаженной трактовке, а историческая правда и память о событиях Второй мировой войны становятся объектами преступной ревизии».

    Депутаты считают, что прикрываясь «благородными» лозунгами о необходимости повышения эффективности ООН и продвигая инициативы по ее реформированию, ряд западных стран во главе с США зачастую стремятся переформатировать эту уникальную организацию в собственных корыстных интересах.

    «Попытки дискредитировать Россию или какие-либо другие государства – члены Совета Безопасности ООН, ограничить их представленность в ООН, а также делить страны на «плохие» и «хорошие» по принципу соответствия американским интересам контрпродуктивны и идут вразрез с фундаментальными основами и принципами деятельности ООН. Такие деструктивные действия полностью укладываются в логику политики США по подрыву многостороннего сотрудничества в рамках ООН», – подчеркивается в документе.

    Кроме того, в Госдуме назвали неприемлемым «доминирование представителей стран Запада на ведущих постах в Секретариате ООН, которое достигается за счет граждан США и лояльных по отношению к Вашингтону государств».

    Парламентарии убеждены в центральной координирующей роли ООН в международных отношениях и выступают за неукоснительное следование целям организации и принципам международного права.

    Ранее в Госдуме заявили о попытке США переформатировать ООН.


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