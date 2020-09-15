Госдума приняла заявление к годовщине ООН с критикой США

Госдума приняла заявление палаты к 75-й годовщине создания ООН, где отмечается, что современная политика США в отношении организации идет вразрез с принципом сотрудничества.

В документе указывается, что депутаты Госдумы считают: «Политика, проводимая Вашингтоном в отношении ООН на современном этапе, в очередной раз подтверждает деструктивный характер действий США на международной арене посредством оказания давления и использования нелегитимных односторонних санкций с экстерриториальным принципом действия против неугодных государств», передает РИА «Новости».

«Все это идет вразрез с принципом сотрудничества, лежащим в основе деятельности ООН», – подчеркивается там.

Согласно проекту заявления, депутаты Госдумы отмечают, что политика Вашингтона в отношении ООН идет вразрез с принципом сотрудничества, а решение США о выходе из ВОЗ и попытки возложить на организацию и КНР вину за распространение COVID-19 являются контрпродуктивными и беспочвенными.

Российские парламентарии также призывают твердо выступать за поиск коллективных консенсусных решений в рамках ООН и отстаивать безальтернативность системы международного мира и безопасности.

Подчеркивается, что обсуждение данной тематики особенно актуально в связи с 75-летием создания ООН и с учетом того, что «некоторые основополагающие принципы деятельности ООН подаются сегодня, как устаревшие, и подвергаются искаженной трактовке, а историческая правда и память о событиях Второй мировой войны становятся объектами преступной ревизии».

Депутаты считают, что прикрываясь «благородными» лозунгами о необходимости повышения эффективности ООН и продвигая инициативы по ее реформированию, ряд западных стран во главе с США зачастую стремятся переформатировать эту уникальную организацию в собственных корыстных интересах.

«Попытки дискредитировать Россию или какие-либо другие государства – члены Совета Безопасности ООН, ограничить их представленность в ООН, а также делить страны на «плохие» и «хорошие» по принципу соответствия американским интересам контрпродуктивны и идут вразрез с фундаментальными основами и принципами деятельности ООН. Такие деструктивные действия полностью укладываются в логику политики США по подрыву многостороннего сотрудничества в рамках ООН», – подчеркивается в документе.

Кроме того, в Госдуме назвали неприемлемым «доминирование представителей стран Запада на ведущих постах в Секретариате ООН, которое достигается за счет граждан США и лояльных по отношению к Вашингтону государств».

Парламентарии убеждены в центральной координирующей роли ООН в международных отношениях и выступают за неукоснительное следование целям организации и принципам международного права.

Ранее в Госдуме заявили о попытке США переформатировать ООН.