В Госдуме заявили о попытке США переформатировать ООН

США и ряд стран Запада хотят переформатировать ООН в своих корыстных интересах, говорится в проекте заявления комитета Госдумы по международным делам в связи с 75-й годовщиной создания ООН.

«Прикрываясь «благородными» лозунгами о необходимости повышения эффективности ООН и продвигая инициативы по ее реформированию, ряд западных стран во главе с Соединенными Штатами Америки зачастую стремятся переформатировать эту уникальную организацию в целях реализации собственных корыстных интересов», – говорится в проекте, передает ТАСС.

Также авторы проекта указали на недопустимость «попытки политизации повестки в области прав человека, навязывания односторонних подходов и выдвижения ультиматумов под предлогами защиты прав человека и нравственных ценностей».

В документе также отмечается, что доминирование стран Запада в секретариате ООН неприемлемо. «Учитывая положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 153 (И) от 1947 года, Государственная дума считает неприемлемым доминирование представителей стран Запада на ведущих постах в секретариате ООН, которое достигается за счет граждан США и лояльных по отношению к Вашингтону государств», – говорится в проекте.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин не полетит в Нью-Йорк на Генассамблею ООН из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в США, но выступит в формате видеосвязи. Заявление российского лидера в рамках 75-й сессии Генассамблеи намечено на 22 сентября. Неделя высокого уровня должна пройти с 21 по 29 сентября.