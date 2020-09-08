Песков: Визит президента на ГА ООН нежелателен из-за эпидемиологической ситуации в Нью-Йорке

Президент России Владимир Путин не полетит в Нью-Йорк на 75-ю сессию Генассамблеи ООН из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в США, он выступит в формате видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент по понятным причинам не приедет [на сессию Генассамблеи ООН], как и многие другие лидеры. Все-таки, с точки зрения уровня обеспечения безопасности, в том числе и эпидемиологической, президента, главы государства, ситуация еще не выровнялась, тем более в таком месте как Нью-Йорк. Поэтому, конечно, туда поездка сейчас не желательна», – передает его слова ТАСС.



Между тем, Путин возглавит российскую делегацию на 75-й сессии ГА ООН, он выступит по видеосвязи. После завершения участия президента (в формате видеообращения) и помощника президента Юрия Ушакова главой российской делегацией станет министр иностранных дел Сергей Лавров.



По словам Пескова, Путин в своем выступлении будет говорить о пандемии нового коронавируса. «О чем сейчас можно говорить, выступая перед ООН? Вот о том самом беспрецедентном вызове, который бросила нам пандемия. И о тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила. Однозначно, об этом», – сказал пресс-секретарь.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин действительно планирует выступить на Генассамблее ООН.

Заявление российского лидера в рамках 75-й сессии Генассамблеи намечено на 22 сентября. Неделя высокого уровня должна пройти с 21 по 29 сентября.

22 сентября планируется выступление президента Бразилии Жаира Болсонару, затем следует речь лидера США Дональда Трампа. После этого должны выступить лидеры Турции, Китая, Чили и Кубы. Под седьмым номером значится лидер Российской Федерации.

В мае генсек ООН Антониу Гутерреш предложил провести Генассамблею ООН в сентябре без личного участия лидеров государств, глав правительств и министров стран из-за пандемии коронавируса.