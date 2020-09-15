Названы сроки производства в России образцов вакцины от COVID-19 для животных

Экспериментальные образцы вакцины от коронавируса для животных, которая разрабатывается в России, будут готовы в октябре, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

В настоящее время ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») разрабатывают вакцину от новой коронавирусной инфекции COVID-19 для животных.

«Мы уже испытываем. В принципе, в октябре мы уже выходим на производство экспериментальных образцов. Дальше будем смотреть, будет ли запрос», – передает РИА «Новости» слова Данкверта.

Вакцина будет предназначена для высоковосприимчивых животных, например, для кошек и норок.

Препарат в первую очередь планируется рекомендовать звероводческим фермам, где в промышленных масштабах разводят животных, восприимчивых к новой инфекции.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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