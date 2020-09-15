Россия подтвердила открытие границ с Южной Осетией

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией, сообщила пресс-служба кабмина.

В сообщении на сайте правительства указывается, что «Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции».

Ранее стало известно, что Южная Осетия открыла границу с Россией в обычном режиме.

До этого Греция с 7 сентября на две недели открыла границу для граждан России, разрешили въезд до 500 человек в неделю.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение: полеты были открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стали доступны Абхазия и Марокко.