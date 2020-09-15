Цепкало начал готовить документы по Лукашенко для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что группа зарубежных юристов готовит документы для привлечения белорусского лидера Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге.

«Думаю, более чем достаточно, если против Лукашенко и его семьи будут введены персональные санкции», – цитирует Цепкало РИА «Новости».

По его словам, санкции должны касаться также финансовых фондов и коммерческих организаций, которые «осуществляют транзакции по доверительному управлению со стороны Лукашенко».

Цепкало также заявил, что сейчас идет сбор свидетельств людей, которые пострадали в первые дни после президентских выборов, когда протесты жестко подавлялись силовиками.

«Эти документы и факты будут представлены в международных судах ... Эти все факты будут представлены в международном суде в Гааге ... У нас уже есть группа зарубежных юристов, которые готовят все необходимые документы», – сказал политик, рассчитывая на привлечение к ответственности действующего президента в рамках этой работы.

«Есть серьезный аспект, касающийся лиц, которые непосредственно причастны к пыткам, избиениям людей ... В американских судах создан прецедент ... люди, которые были замешаны, получат то, что не смогут осуществлять никакие финансовые операции за рубежом», - сказал Цепкало.

По его словам, если человек попадает в такой «черный список», то во время сделки, которую он совершает через международную платежную систему, деньги будут списываться со счета, а услуга не будет ему оказана.

«Любые финансовые транзакции этих людей будут замораживаться. Это будет не только распространяться на зарубежную территорию, но и на сделки с карточками (безналичные расчеты) внутри Республики Беларусь», – пояснил политик. Он отметил, что его команда в настоящее время тщательно занимается этой темой.

Напомним, в начале сентября Цепкало объявил о подготовке уголовных дел против Лукашенко за рубежом.

15 августа Цепкало объявили в розыск в России. В тот же день он вместе с семьей уехал на Украину, после чего улетел в Польшу. В Белоруссии на Цепкало возбуждено уголовное дело по статье о взятке в крупном размере.

В конце августа бывший соперник Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская объявила себя «избранным народом» президентом Белоруссии, подчеркнув, что уже «не лидер оппозиции», но «лидер большинства».

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а сама она сообщила о создании в республике Координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

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