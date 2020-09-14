Российские ученые открыли подавляющую размножение коронавирусов молекулу

Молекулярные биологи из России обнаружили в клетках человека и мышей короткую молекулу РНК, способную соединяться с частицами различных видов коронавирусов и замедлять их размножение. Вирус может использовать это, чтобы отсрочить активный иммунный ответ, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

«Мы обнаружили, что микроРНК miR-21-3p обладает большим потенциалом для связывания со всеми человеческими коронавирусами. Мы предполагаем, что вирус использует ее для замедления своей репликации на первых порах заражения для того, чтобы отсрочить активный иммунный ответ», – передает ТАСС на ссылкой на статью в журнале PeerJ слова младшего научного сотрудника НИУ ВШЭ Степана Нерсисяна.

Клетки человека и других живых существ вырабатывают большое количество коротких нитей РНК. Они гибко управляют активностью тех или иных генов, связываясь с так называемой матричной РНК, своеобразными «рабочими копиями» данных участков ДНК, которые клетки используют в качестве шаблонов для сборки белков.

Искусственные копии подобных микроРНК сегодня активно используются в экспериментах и рассматриваются как один из возможных способов борьбы с раком и другими болезнями. Недавно ученые из Кореи смогли подавить размножение коронавируса, создав набор коротких нитей РНК, соединяющихся с ключевыми регионами его генома.

Нерсисян и его коллеги заинтересовались тем, присутствуют ли в клетках людей и других млекопитающих похожие молекулы микроРНК, способные нейтрализовать коронавирусы. Руководствуясь этой идеей, российские биологи проанализировали то, как уже открытые молекулы подобного рода будут взаимодействовать с различными компонентами SARS-CoV-2 и других коронавирусов, в том числе возбудителей простуды и атипичной пневмонии.

Им удалось выделить сразу четыре семейства микроРНК, которые могут связываться со всеми известными коронавирусами человека. Изучив характер их взаимодействий в организме мышей, зараженных вирусом атипичной пневмонии, биологи обнаружили, что концентрация одной из этих молекул, miR-21-3p, была примерно в восемь раз выше нормы в клетках легких больных грызунов.



«Если предположить, что это механизм иммунного ответа, непонятно, почему вирус не уничтожает позиции связывания с данными молекулами микроРНК в процессе мутирования. Напротив, мы видим, что эволюционно вирус «накапливает» их в своем геноме. В нашем исследовании показано, что такие регионы присутствуют во всех человеческих коронавирусах и мало подвержены мутациям», – продолжает Нерсисян.

Как считают ученые, подобное «нелогичное» поведение коронавирусов можно объяснить тем, что они пользуются молекулами miR-21-3p в качестве своеобразного тормоза, замедляющего их размножение. Это делает их менее заметными для иммунитета на первых этапах развития инфекции, когда тот может быстро уничтожить все следы вируса в организме.

Этой чертой коронавирусов, как предполагают Нерсисян и его коллеги, можно воспользоваться, искусственным образом повысив концентрацию молекул miR-21-3p в организме больного или же заблокировав их выработку. В ближайшее время российские ученые проверят эти гипотезы в опытах на животных.

Напомним, в сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 1 068 362 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 878 700 человек, из них 2475 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 57 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 18 635 человека. Накануне, 11 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5488. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 21.