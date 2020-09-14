В России выявили 5,5 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5509 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 68 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 696, Санкт-Петербурге – 199, Московской области – 163.

Всего в стране выявлено 1 068 362 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 878 700 человек, из них 2475 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 57 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 18 635 человека.

Накануне, 11 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5488. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 21.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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