В России за сутки выявили 5,4 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5488 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,05 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5 488 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 22,4% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 670, Санкт-Петербурге – 203, Московской области – 170.

Всего в стране выявлено 1 057 362 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 873 535 человек, из них 5428 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 119 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 18 484 человека.

Накануне, 11 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5504. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 16.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.