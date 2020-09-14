В Бундестаге уличили правительство ФРГ в отсутствии логики в истории с Навальным

«При современной схеме медийных вбросов логика становится вторичной», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт, комментируя решение Берлина разрешить лабораториям из Франции и Швеции взять пробы блогера Алексея Навального. При этом ранее правительство ФРГ отказалось передавать пробы России и брать новые пробы совместно с российскими врачами, сославшись на государственную тайну.

«Я не вижу ничего удивительного в том, что вначале Берлин отказался передать России пробы Навального, сославшись на государственную тайну, и отказал Москве в том, чтобы взять новые пробы вместе с российскими врачами, а теперь позволяет лабораториям из других стран работать с пробами Навального», – сказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Здесь тот случай, когда властям нет дела до противоречий и отсутствия логики, потому что абсурдные противоречия в истории с Навальным были заложены изначально. Это касается не только обвинений в адрес Кремля, но и заявлений об использовании «Новичка», – сказал собеседник.

По словам депутата, теперь правительство ФРГ пытается убедить весь мир в том, что Навального действительно отравили «Новичком». И совершенно неважно, какими методами они это делают: легальными или нет.

«При современной схеме медийных вбросов логика становится вторичной», – подчеркнул Гердт.

– Проект под названием «отравление Навального» изначально заточен на максимальное усложнение отношений между Россией и Германией, возможный союз которых является давним кошмаром для США и Британии. И мне очень жаль, что Алексей стал жертвой этого проекта».

Ранее правительство ФРГ заявило о том, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие в пробах российского блогера Алексея Навального вещества из группы «Новичок».

«Независимо от текущих исследований ОЗХО уже три лаборатории параллельно подтвердили, что причиной отравления Навального было нервно-паралитическое боевое вещество группы «Новичок», – подчеркнули в правительстве.

При этом в пятницу Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия.

Напомним, на прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Ряд европейских политиков отметили, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.