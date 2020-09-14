Песков ответил на вопрос о продолжительности переговоров Путина и Лукашенко

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые пройдут в понедельник в Сочи, продлятся столько, сколько будет необходимо, ограничений нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Сколько потребуется», – ответил Песков на вопрос о продолжительности переговоров.

Он уточнил, что пока переговоры президентов не начались, передает ТАСС.

Напомним, Лукашенко прибыл в Сочи на рабочую встречу с Путиным. Эта первая зарубежная поездка белорусского лидера после прошедших в августе президентских выборов, против результатов которых белорусская оппозиция устраивает акции протестов.

Переговоры лидеров пройдут в формате «один на один».

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, подписания документов по итогам встречи президентов России и Белоруссии не планируется.